Már reggel beindult az élet a Vértónál: a gyülekező és regisztráló futók előbb egyénileg, majd 9 órától csoportosan, edző instrukciói alapján is elkezdhették a zenés bemelegítést. Negyed órával később már rajtolt is az első futam, az 1 kilométeres gyerektáv a tó körüli rekortán pályán. Ez volt az egyik legnépesebb mezőny és minden kétséget kizárólag a legbájosabb is. A legkisebb résztvevő babakocsiban ülve tette meg a távot, de sok 2-3 évest is láttunk, akik szüleik kezét fogva vagy éppen kedvenc plüssüket markolászva szakadták végig a távot. Persze voltak gyakorlott sportolók is, a győztes is közülük került ki.

Ez volt a célom, hogy nyerjek - mondta a 11 éves Sosterics Gréta, aki mindössze az első pár másodpercig haladt a második helyen, aztán végig magabiztosan vezette a mezőnyt. Ezzel a motivációval azonban nem volt egyedül: a második helyen befutó Személy Arina Panna sírva is fakadt, hogy neki ez nem sikerült. Szülei azonban azzal vigasztalták, egy másfél évvel idősebb lány tudta csak legyőzni. Érmet legalább én is kaptam - mutatta pár perccel később már kicsit megnyugodva.

A fenntarthatóság jegyében fából készült medál egyébként mindenkinek járt, aki teljesítette az 1, vagy később az 5, 10 és fél, illetve 21,1 kilométeres távot. Összesen 250-en futottak a rendezvényen, melyet a Fair Trade, azaz a méltányos kereskedelem világnapja alkalmából szerveztek. Czagány Gábor, a Keresztpont elnöke elmondta, az egyesület célja az volt, hogy ezt megismertessék a résztvevőkkel, és persze hogy mindenki fusson egy jót.

A rendezvény egyébként műanyagmentes volt: a frissítő pontokon is a támogatótól kapott kulacsokba kapott mindenki vizet. A rendezvényen volt termelői vásár is, illetve lehetett kézműveskedni, akadálypályán végigmenni és egészségügyi méréseket is végeztek azoknál, akik erre igényt tartottak.