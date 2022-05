Csaknem négyszáz nevezett alkotás közül választotta ki azt a 48 filmet a zsűri, amelyek bekerültek a 6. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába. A rangos, operatőri seregszemle díjátadó ünnepségét szombaton délután tartották, Szabó Gábor zsűrielnök, Balázs Béla-díjas operatőr köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, idén is nehéz volt kialakítani a rangsort, hiszen évek óta a professzionális alkotások mellett a pályakezdők által készített művek is jelen vannak a versenyprogramban. – Mindig az derült ki a végén, hogy soha nem a felszerelés minősége tesz igazán értékessé egy munkát, hanem mindig a gondolat, ami mögötte van – hangsúlyozta.

A fesztivál idei életműdíját Gunwalsky Ferenc, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező, forgatókönyvíró vehette át.

A 15 fős, középiskolásokból és egyetemistákból álló diákzsűri a Willing to go there című, amerikai rövidfilm operatőrének, Ludovica Isidorinak ítélte díját. Szeged Város díját a Sweat című lengyel-svéd nagyjátékfilm kapta, amelynek operatőre Michał Dymek. A kritikus zsűri dicséretben részesítette a Friends and strangers című ausztrál játékfilm operatőrét, Dimitri Zaunderst, díjukat pedig a Mesék a zárkából című dokumentumfilmnek ítélték, amelynek operatőre Kürti István és Nagy Zágon.

A Magyar Filmoperatőrök Egyesületének díját a The Accident/A baleset című magyar rövidfilm nyerte, amelynek operatőre Galambos Eszter. A fesztivált szponzoráló Vision Team és a Special Grip Hungary díját minden évben egy fiatal, pályakezdő operatőr kapja. Ez alkalommal Hudák Dánielt méltatták az elismeréssel az Elmegyek és a Mama büszkesége című rövidfilmekben végzett munkájáért.

Majd a kategóriadíjak átadása következett. A legjobb kísérleti film díját az Otra Luna című, spanyol alkotás nyerte el. A dokumentumfilmek közül a zsűri dicséretét érdemelte ki a Tobi színei című mű, amelynek operatőre Táborosi András, a kategória fődíjával pedig a Mesék a zárkából című filmet jutalmazták Kürti István és Nagy Zágon operatőri munkájával. A kisjátékfilmek közül dicséretben részesítették az And the night remained című, szlovén alkotást, a legjobb kisjátékfilmnek járó díjat pedig a Gyere című mozi nyerte Réder György operatőri munkájával. A legjobb nagyjátékfilmnek járó díjat megosztva egy magyar és egy belga film, A természetes fény és az Animals című művek kapták, előbbi Dobos Tamás, utóbbi Frank van den Eeden operatőri munkájáért.

A fesztivál idei fődíját, a legjobb operatőrnek járó elismerést Ezequiel Salinas vehette át a Dusk/Félhomály című, magyar dokumentumfilm operatőri munkájáért.