Éppen most mentek el vagy tízen, ha elindulnak, még utolérik őket – mondta a magyar határ melletti Rábén, a Dózsa György utcában élő Molnár Imre a migránsokról, akik megkeserítik a mindennapjaikat. Az idős férfi, aki születése óta a településen él, azt is elmondta, hogy hozzá is többször betörtek már. Létrán másztak be, és felszedték a kiskertben a termést, utána pedig még a létrát is elvitték, amivel valószínűleg a határkerítésen próbáltak átmászni.

Azt már a férfi felesége mondta, hogy a templomot, a temetőt és a halottasházat sem kímélték. Amit tudtak, eltüzeltek a téli időszakban, és amikor már nem volt mit égetni, tovább­álltak néhány házzal.

Arra, hogy mennyire vannak a helyiek elkeseredve, nem nagyon van szó. A települések szinte kiürültek, aki csak teheti, elmenekül. A 83 éves férfi családja is Magyarországon él már, az unokák orvosok Budapesten. Azt is elmondta, hogy az illegális bevándorlók rendszeresen kapnak pénzt a segélyszervezetektől, többet, mint az ő nyugdíja. Ráadásul továbbra is probléma, hogy a taxisok segítik az embereket, fuvarozzák őket a települések között.

A házakon kívül a környék kiürült gazdasági épületeit is elfoglalják a migránsok. Rábé és Majdán között is van egy ilyen ingatlan, oda indultunk tovább. Búcsúzóul Molnár Imre csak annyit mondott: „nagyon szarul élünk”.

A szemlátomást lelakott épületből füstszag szivárgott ki. A szemét között nagyjából 10-15 férfi él, akik azt mondták, hogy Szíriából érkeztek, és Nyugat-Európába, Németországba szeretnének eljutni. Kiderült, van köztük olyan, aki már többször is megpróbált Magyarországra szökni, de mindig elkapták a határ közelében és visszaküldték Szerbiá­­ba. Ennek ellenére nem adja fel, tovább próbálkozik, azt mondta.

Alig néhány száz méterre van ettől az épülettől Majdán, ahol nem jobb a helyzet a rábéinál. Ez a település is kihalt, az egyetlen kisbolt előtt söröztek néhányan, az utcán nem lehet emberekkel találkozni. Egy háznál láttunk nagyobb mozgolódást, azt az épületet éppen bontották. Pióker Rózsa és családja végső elkeseredésében kezdett az épület bontásának.

Nem maradt semmi, csak a falak, szét van cincálva ez rendesen – mondta korábbi há­­zukról az asszony.

A környék kiürült gazdasági épületeit is elfoglalják a migránsok.

És valóban. Az épület ajtajait, ablakait kiverték, ami moz­­dítható és éghető volt, azt eltüzelték. És nem ez az egyetlen ilyen ház a faluban. Szinte minden második üresen áll, és látszik rajtuk, hogy az utóbbi időben nem azok lakták, akiknek ehhez joguk lett volna. Az asszony szerint többet is elbontanak mostanában.

Ha itt mindent elbontanak, olyan lesz, mint egy tanya – mondta azt egyik férfi egy adag cseréppel a kezében, és azt is hozzátette, hogy ha tudna, ő is elmenekülne még a környékről is.

Nem sok időt töltöttünk most a határ szerb oldalán, de az elkeseredettség kézzelfogha­­tó. Ugyan a helybeli lakosokat nem bántják a migránsok, ennek ellenére rettegésben élnek. Hiszen ha az életük nem is, de a vagyonuk, az ingatlanjaik és az ingóságaik veszélyben vannak.