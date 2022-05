Noé bárkájának forgatagából kaphat ízelítőt, aki felkeresi a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány Bocskai utcai telephelyét: a mentőközpontban madarakat és négylábúakat is mentenek, az állatsimogatóban pedig papagájok, nyuszik, tengerimalacok és kecskék is várják a kis kezek érintését. A simogató sztárjai azonban egyértelműen az alpakák, akik áprilisban vették át végleg az első helyet a mentőközpont „állat-népszerűségi” listájának élén.

Az állatsimogató létrejöttével nagyot változott a mentőközpont élete, a családok már nem csak negyed órára ugranak be hozzánk. Az alpakák érkezése a látogatószámban is hozott változást, már az első megérkezése után érezhetően többen jöttek hozzánk. Érdekli az embereket, kíváncsiak az állatainkra: volt olyan napunk, hogy három óra alatt 250-en fordultak meg nálunk

– számolt be Nagy Tímea, a vadvédelmi mentőközpont vezetője.

Vonzza a látogatókat Kócos és Bolyhos. Fotó: Vadvédelmi Mentőközpont

A Bocskai utcába először februárban érkezett egy alpaka csődör, Bolyhos, akinek nem sokat kellett várnia a társa érkezésére. Kócos, az alpaka kanca április közepén csatlakozott a mentőközpont állatsimogatójához, és hamar elfoglalta a kifutót. A barátság és az összhang gyorsan kialakult köztük.

A pár hónap múlva egyéves huacaya alpakákat közel egyévnyi utánajárás után sikerült a központba hozni. Az állatokat két különböző tenyészetből szerezték be, így annak sem lesz akadálya, hogy néhány év múlva kis alpakákkal gazdagodjon az állatsimogató.

Régi álmom volt, hogy legyenek alpakáink. Egyrészt azért, mert küllemre is tetszetősek, másrészt pedig nyugodt, kedves állatok. Terápiás célra is jól lehet használni: autista, értelmi sérült gyerekek terápiájában is alkalmazzák, de zárkózott gyerekek is, idősek vagy mozgáskorlátozottak is foglalkozhatnak vele

– részletezte Nagy Tímea.

Az alpakákkal kapcsolatban leginkább arra kell odafigyelni, hogy meglegyen a kellő fűmennyiségük, valamint a nyíratás is fontos. Ehhez több száz kilométerről kellett hozatniuk egy alpakanyírót, mert ezzel csak két-három ember foglalkozik az országban.

A nagy melegben vízzel is permetezzük őket, azt is szeretik, szinte táncolnak a víz alatt

– tette hozzá Nagy Tímea.

Mint megtudtuk, egyelőre nem bővül újabb lakóval az állatsimogató, most egy nemrég megnyert pályázatuk kivitelezésén dolgoznak, illetve iskolai csoportokat fogadnak, majd kezdődnek a mentőközpont nyári táborai.