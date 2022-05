Szeged 59 perce

Könyvvel állított emléket fiatalon elhunyt lányának

Egy fiatalon elhunyt egyetemista lánynak állít emléket az a könyv, amelyet tegnap mutattak be Szegeden. Az On my way című kötetben Szűcs Tímea kutatási- és képanyagát gyűjtötte össze édesanyja.

Timár Kriszta Timár Kriszta

Méltó, egyedi emléket állított lányának Szűcsné Sipos Andrea (középen). Fotó: Frank Yvette

Méltó, egyedi emléket állított lányának Szűcsné Sipos Andrea (középen). Fotó: Frank Yvette

Rendhagyó könyvbemutatót tartottak a Petefészekrák Világnapja alkalmából a Somogyi-könyvtárban. Szűcsné Sipos Andrea lánya emlékére állította össze az On my way című kötetet. Szűcs Tímea a Szegedi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait szociálpedagógia alapszakon, valamint kisebbségpolitika és kulturális mediáció szakon tanult, a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájában pedig a zsidóság kultúráját, az izraeli nép életét kutatta. Két évig harcolt a petefészekrákkal, amely végül 2 évvel ezelőtt legyőzte. Édesanyja azzal a nem titkolt szándékkal állította össze a most bemutatott kiadványt, hogy megőrizze lánya ritka és igen értékes kutatási anyagát, sehol máshol nem látható képanyagát. Szűcsné Sipos Andrea elmesélte, lánya egy izraeli utazás során szeretett bele abba a témába, amelyet élete utolsó időszakában kutatott. Betegsége is egy izraeli út után kezdődött 2018-ban, de mivel csak felfázás és gyomorrontás-szerű tünetei voltak, nem vették komolyan. Végül karácsony előtt 2 nappal sürgősségi műtétet hajtottak rajta végre, miközben néhány nappal később államvizsgázott. Miután 2020 márciusában elment, pszichológushoz is csak online járhattam volna az akkor kitört koronavírus-járvány miatt, így inkább úgy döntöttem, összeszedem mindazt, ami utána maradt, és mivel szerette a könyveket, kézenfekvő volt, hogy könyvvel állítok neki emléket. Én így dolgoztam fel ezt a tragédiát – mesélte az édesanya, akinek elsősorban makói segítői voltak ebben a munkában. Fotó: Frank Yvette Több mint egy évig készült a kiadvány, amelyben a Tímea által lejegyzett élmények ugyanúgy helyet kaptak, mint az utazásokkal kapcsolatos praktikus tanácsok vagy éppen a fiatal lány vívódásai egy-egy utazás kapcsán. A rendezvényen Schwimmer-Tóth Tímea, a Szegedi Mályvapont vezetője felhívta a figyelmet: ez az alattomos betegség sokszor jellegtelen tünetekkel kezdődik, és mivel a nőgyógyászati szűrésen csak méhnyakrákot keresnek, ha valaki nem figyel fel rá idejében, már csak késői stádiumban sikerül diagnosztizálni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!