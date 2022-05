A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki egy bécsi egyesülethez ígért szerződést a 15 éves szegedi fiú szüleinek, még a felkészítését is vállalta, csak osztrák klubnál nem is hallottak róla.

A vádirat szerint az egyik főváros közeli kisvárosban élő férfi egy helyben ismert focista révén keresztül került kapcsolatba a Szegeden sportoló fiúval és szüleivel 2018-ban, akik a labdarúgói pályafutást külföldön képzelték el.

A vádlott felmérte a fiú képességeit, fizikai állapotát, személyi edzést is tartott, majd felvázolta a szülőknek, hogy 32 ezer euró kell a bécsi szerződéshez és az egyik szülőnek is ki kell költöznie.

Ennek eléréséhez további közel 4 hónapos fizikai, technikai, mentális felkészítést is szükségesnek talált a vádlott, amelyet el is vállalt. A vádlott ígérete szerint ezután 2018 nyarán a klubbal tanulmányi szerződést kötnek, melynek keretében az osztrák egyesület havi 2500 eurót fizet, plusz 500 euró lakhatási támogatást is nyújt.

A vádlott szerint ehhez kezdésként 25 000 euró – akkori árfolyamon 7,8 millió forint – egyszeri befizetése szükséges, amit a szülők ebből a célból át is adtak a férfinak. A vádlott ezen felül Szegeden és a lakóhelyén az általa szükségesnek vélt felkészítést is megtartotta, azt állítva, hogy az abban segédkező korábbi első osztályú focistának is kell 220 ezer forint, aki valójában ingyen segített a fiúnak.

Ezenfelül a szülőktől 2018 tavaszán 2,2 millió forintot is kölcsönkért magáncélra, azzal a valótlan indokkal, hogy azt a magyar labdarúgást fellendítő projekt megvalósítására fogja fordítani.

A valóságban a vádlottat a bécsi elsőosztályú foci klubbnál nem ismerték, a 25 000 eurót be sem fizethette, mivel az egyesület szabályi szerint a szerződésnek ilyen feltételei nincsenek.

A vádlott a sértetteknek a mintegy 4 hónapos ismeretség alatt 10,2 millió forint kárt okozott, amely az eljárás során nem térült meg.

A járási ügyészség a vádlottat üzletszerűen elkövetet jelentős kárt okozó csalás bűntettével vádolja. Bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.