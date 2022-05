Tóth Gábor, a Tiszavirág Néptáncegyesület vezetője elmondta, ebben az évben dél-alföldi cigánytánc kategóriát is hirdettek, azonban az idő rövidsége, és a tánccsoportok sűrű programja miatt nem volt jelentkező, de nem adják fel, két év múlva újra meghirdetik a kategóriát. Hozzátette, tervben van az is, hogy más, a Dél-Alföldön élő kisebbségeket, így a románokat és a szerbeket is meghívják majd a fesztiválra.

Kiemelte, az esemény célja nem a versenyzés, hanem közösségkovácsolás, valamint az, hogy szűkebb hazájuk, a Dél-Alföld zenei és táncos anyagát ápolják és továbbadják.

A produkciókat szakmai zsűri értékelte, melynek elnöke, Juhász Zsolt táncművész, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője lapunknak arról beszélt, hogy minden korosztályban más szempontok alapján értékelték a produkciókat, de a folklorista hitelesség, a zene és a tánc viszonya, valamint a mimika mindegyik csoportban fontos volt, ahogyan az is, hogy a táncos milyen szinten tudja visszaadni a tánc karakterét.

A koreográfus szerint a fiatalok körében kedveltek a dél-alföldi táncok, volt olyan is a mezőnyben, aki 2 hónappal ezelőtt még nem ismerte a táncokat, de annyira szeretett volna a fesztivál részese lenni, hogy gyorsan megtanulta és szépen is szerepelt.