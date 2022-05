Elsőként az országban és a bontós szakmában 19-re lapot húzunk, és nem szolgálunk ki magánszemélyeket bontott autóalkatrésszel. A jövőben csak hivatalos engedéllyel rendelkező szervezeteket, le­­gális autószerelő műhelyekkel és szervizekkel szeretnénk együttműködni – mondja Dobó József. A szegedi Roncs Autó Kft. ügyvezető tulajdonosa hozzáteszi, ebbe korábban is belefogtak volna, de jött a járvány, most meg kitört a szomszédban a háború, így békeidőről igazán nem beszélhetünk.

Tisztában vannak azzal, hogy forgalmuk akár a negyedére is lecsökkenhet, de nem látnak más, megnyugtatóbb megoldást. Már 30 éve is azt kérdezte tőlem Nagyszokolyai Iván, hogyan jövünk ahhoz, hogy betéved az utcáról egy ember, és mi a kezébe nyomunk egy kormányművet. Ki tudja, hol és hogyan szerelik be, emberéletek múlhatnak ezen – emlékszik vissza a bontós, elismerve, hogy a szakma nagy öregjének, aki ma címzetes egyetemi docens és az Autótechnika főszerkesztője, igaza volt.

Bevizsgálás

A medve nem játék, tartja a mondás, de az autó sem. A használt alkatrésznek nem ártana legalább dupla bevizsgálási rendszer, rajtunk kívül a beépítést végző műhely is megvizsgálná az adott alkatrészt. A Tesla egy hátsó sárvédőt sem ad el, egyszerűen azt mondja, vigye be hozzájuk az ügyfél, majd ők megcsinálják. Nem engedik meg, hogy belenyúljanak a gyári technológiá­­ba. És azért ez még nem is egy kormánymű – hangsúlyozza Dobó József.

Korábban forgalmaztak hasz­­nált gumikat is, de leálltak ve­­le, nem tudták garantálni az abroncs megfelelőségét és ezáltal a vásárló biztonságát sem. Gyakran kétségeik voltak a gumi korát illetően, és a forgás- irányról sem tudtak biztosat, nem akartak tovább kockáztatni. Úgy gondolják, lezárult egy korszak.

Hatóságok

Folyamatosan változnak, egyre szigorodnak a hulladékkezelés szabályai, a bontósokat a közlekedési és a környezetvédelmi hatóság is felügyeli. A szennyező fizet régi elv, de a betartatása nem zökkenőmentes. Az biztos, hogy el fogják kezdeni ellenőrizni a gyártókat, Debrecenben építkezik a BMW, de nagy kérdés, mi lesz a végén az elektromos autókkal. Többek között például a lítiumakkumulátor kezelése sem megoldott – figyelmeztet a szakember. Hozzáteszi, a gyártó köteles a hulladékká vált járművet visszagyűjteni, illetve, meg kell adnia az ártalmatlanítási technológiát a hulladékkezelőnek.

Az ellentmondás, hogy mi­­közben betiltották a szívó­szálakat, egy átlagos autóban megközelítőleg 3 mázsa műanyag van, és ez a technológia fejlődésével sem csökkent. Örökös probléma, és továbbra sem megoldott a hulladékká vált járművek esetén képződő üveg, műanyag, gumi és az úgynevezett könnyű frakciót képező hulladéktípusok kezelése, ártalmatlanítása. Ennek a problémának a megoldása kiemelt állami feladat.

Kreditrendszer

Ők nemrégiben vásároltak pá­­lyázati pénzen egy mai csúcstechnológiát képviselő, többmilliós „szárazra fektető” berendezést, amivel a legszigorúbb előírások szerint gyűjtik be a bontandó autó összes folyadékát, az üzemanyagtól a motorolajig.

Dobó József szerint nagyon fontos az oktatás, maguk is részt vesznek a duális szakképzésben. Olyan sebesen halad a technika fejlődése, hogy a szakmánkban az oktatás mérföldekkel le van maradva. Az egy életen át történő tanulás a mi szakmánkban elengedhetetlen, ha valaki nem követi a technológia folyamatos fejlődését, az olyan mértékben lemarad, amit nagyon nehéz behozni. Megoldás lehetne egy kreditrendszer, állandóan és folyamatosan kellene továbbképezni a végzett szakembereket is. Például az sem jó, hogy 18 éves korunkban megszerezzük a jogosítványt, és soha többet nem kérdezik meg tőlünk a KRESZ-t – hangsúlyozza a szakember.