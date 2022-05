A standard táncok magyar bajnoka idén egy szegedi testvérpár lett a 8-10 évesek korosztályában. Beznoszka Anita és Dávid gyűjteményéből már csak ez a cím hiányzott idén, ugyanis korábban megnyerték a területi versenyt, a 8 Tánc Magyar Bajnokságot és a Diákolimpiát is, illetve bekerültek a nemzeti válogatott keretébe is. Anita 8, Dávid 10 éves, "főállásban" a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjai. Emellett azonban heti 10-12 órát edzenek a Spirit Tánc Sport Egyesületben, edzőjük szerint éppen ez a szorgalom a titka sikerüknek.

Természetesen tehetségesek is, de ami kiemeli őket korosztályukból, az az elszántságuk. Kevés gyerek van, aki ilyen sokat gyakorolna

- mondta Zsom Olivér. És ez nem merül ki a tánctermi edzésekben: mivel testvérpárról van szó, otthon is rendszeresen tréningeznek.

Fotó: Karnok Csab

Sokkal könnyebb így, hogy a nap nagy részében egyébként is együtt vagyunk, mert nem kell egyeztetnünk, mikor edzünk vagy melyik versenyre menjünk. Anya eldönti és úgy van

- mosolygott Dávid. Arra a kérdésre, testvérekként nem hajlamosak-e a veszekedésre, Anita azért kicsit bólogatni kezdett. De ez nem akadályozza a közös munkát, ha arról van szó, akár 5-6 órát is gyakorolnak egyhuzamban. Mindezek ellenére pedig mindketten kitűnő tanulók.

Órán jól kell dolgozni, így elég kis idő is a tanulásra, hogy a házi feladatot megcsináljuk

- árulta el Dávid a titkot.

A Beznoszka testvérek már most tudják, hogy táncosok szeretnének lenni felnőtt korukban is. Edzőjük szerint szép jövő áll előttük és mindent megtesz azért, hogy növendékei minél hamarabb világbajnokságon is képviselhessék hazánkat. Ennek első lépcsőfoka egyébként már idén nyáron elérkezik, Németországba utaznak ugyanis egy nemzetközi versenyre.

Ennek a korosztálynak még nincs hivatalos világbajnoksága, mivel azonban ezen a versenyen minden jelentős ország képviselteti magát, ez tekinthető egyfajta nem hivatalos VB-nek

- mondta Zsom Olivér. Természetesen itt még nem ők lesznek a legnagyobb esélyesek, de tökéletes alkalom lesz arra, hogy a világ mezőnye megismerje őket.