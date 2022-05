A résztvevők számán is látszott a szegedi borfesztiválon, hogy két évig nem tudták megrendezni: tömegek szórakoztak, iszogattak majd másfél héten keresztül a Széchenyi téren. Ennek nyilván vannak következményei, mint például a nagy mennyiségű hulladék keletkezése. Idén csakis üvegpohárba lehetett kérni a bort, amit a fesztiválon megvásárolhatott vagy „kibérelhetett” a látogató, vissza lehetett ugyanis váltani a poharakat valamivel kevesebb összegért. Ezzel a keletkező szemét mennyiségét szerették volna csökkenteni.

A fesztivál ideje alatt minden éjjel volt takarítás, a rendezvény területének tisztaságáért a szervező Városkép Kft. felelt. A Városkép által megbízott vállalkozó alkalmazottai gyűjtötték a szemetet a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított konténerekbe. A környezetgazdálkodás munkatársai pedig a környező utcákat takarították – a munka ezekben az utcákban már befejeződött, közölte a cég igazgatója. A téren azonban egészen addig tart a takarítás, amíg a bódékat el nem bontják.

Összesítés eddig csak a kommunális hulladék hozzávetőleges mennyiségéről készült, tudtuk meg Makrai Lászlótól. Abból is lehet következtetni rá, hogy idén különösen nagy volt az érdeklődés a borfesztivál iránt, ugyanis a mennyiség meghaladta az utolsóként megrendezett, 2019-es fesztiválon össze­­gyűlt szemétét. Kommuná­lis hulladékból ezer köbméter körüli mennyiséget gyűjtöttek össze a fesztivál ideje alatt.

Ebbe azonban, ahogy a környezetgazdálkodás igazgatója is rámutatott, került némi üveg is. A késői órákban az esetlegesen ittasabb vendégek már nem figyeltek a szelektív gyűjtésre, így dobták bele a borosüveget, poharat is. A többi hulladéktípus összesítésére is sor kerül a napokban, az adatokra később visszatérünk.

Az egynyári virágosítás kap­­csán említette lapunknak ko­­rábban a környezetgazdálko­dás igazgatója, hogy a bor­­fesztivál és a Szeged napi rendezvények után kezdik csak el cserélni az ágyások növényeit egynyári virágokra. Mint megtudtuk, ezen a héten már elkezdik ül­tetni az egynyáriakat.