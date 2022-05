A Legendás vadnyugat című kiállítás cowboyokat bemutató része gyakorlatilag a most megérkezett tárgyakból áll majd. Látható lesz többek között az az 1880-as években készült texasi nyereg is, melyet kedden a sajtó jelenlétében csomagoltak ki szállító dobozából, illetve a másik három "cowboytípus" viseletei és használati tárgyai – például sarkantyúk, kengyelek, fegyverek, ingek – is.

Ezt azonban kiegészítik még az indiános, illetve a filmes vonalakkal is, hiszen a magyarok képzeletében az amerikai marhapásztorok és a kontinens bennszülött népei összefonódnak - még akkor is, ha semmi közük egymáshoz. Ezek a Néprajzi Múzeumból, a Petőfi Irodalmi Múzeumból és magángyűjtőktől érkeznek majd.

A tárlat a Múzeumok Éjszakáján, június 25-én nyílik meg, azonban a kiállítóterek berendezése már most megkezdődött. A látogatóknak a vadnyugati hősökről alkotott fantáziavilágot és a valóságot is bemutatják majd, a cowboyok és indiánok mindennapjait, szokásait, hozzájuk kapcsolódó történeteket és legendákat ismerhetnek meg az érdeklődők, így azok is élvezetesnek találják majd, akik tartanak a hagyományos, tudományos kiállításoktól.