Füzesy István alpolgármester, az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület (ALTE) elnöke lapunknak elmondta, már tavaly megnövelték a padok és a főzőhelyek számát a strandon, ezeket a napokban visszaállítják, ahogyan a napernyőket is, és folyamatban van a partszakasz karbantartása is, hiszen június elsején nyit a szabadstrand.

Beszámolója szerint két fontos pályázatot is benyújtanak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kiírásaira, összesen 396 millió 500 ezer forintot szeretnének nyerni. Amennyiben sikerrel járnak, a Levendula Hoteltől egészen a régi strandig fejlesztenek majd. Még jobban bekapcsolják majd Algyőt a kerékpáros turizmusba, így például biztosítják azt, hogy aki vízen érkezik, biciklivel folytathassa az útját, míg aki kétkerekűvel megy a kikötőbe vagy a strandra, a vízen is folytatni tudja a kirándulást.

De a hotel területén felújítják azt a hangárt is, melyből Szent-Györgyi Albert indította el repülőjét, valamint az An-2 repülőgépet is renoválják, és egy olyan vendéglátó területet alakítanak ki, amely akár 500 fő befogadására is alkalmas lesz. Mindeközben már folyamatban van a kikötőben a terasz felújítása, amely szintén június elsején nyit meg, és ha nyernek a pályázaton, akkor a szabadstrandon is létrehoznak egy vendéglátó teret a Tiszára néző kiülővel. Június 4-én pedig az I. Gyevi Halfesztivállal indítják el a szezont, amelyről bővebben az ALTE közösségi oldalán találhatnak információkat.