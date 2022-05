Különleges napra ébredt hétfő reggel közel 115 ezer végzős diák: megkezdődött számukra az érettségi vizsgaidőszak. Csongrád-Csanád megyében 5300 fiatalért izgulhattak a szülők és rokonok - meg persze saját maguk is, bár mint kiderült, a legtöbben nem az első naptól tartanak a legjobban.

A nap az intézményvezetőknek indult a legkorábban: ők már reggel 6 óra 30 perckor a Kormányhivatalban voltak, hogy átvegyék az iskoláik diákjai számára megfelelő létszámra bedobozolt érettségi lapokat. Az érettségizők idén is a szokásosnál egy órával tovább alhattak: a panédmia idején bevezetett 9 órás kezdést továbbra is megtartották, így míg 3 évvel ezelőtti társaik 8 órakor már a papírok felett görnyedtek, a mostani vizsgázók ebben az időpontban még lelkesen beszélgettek az iskola épületén kívül. Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola diákjai is az utcán várakoztak.

Sz.rul vagyunk, de büszkén. És talán még sose néztünk ki ilyen jól - adott helyzetelemzést lelki állapotáról egy vidám fiúcsapat. Bár saját bevallásuk szerint jól aludtak, azért mindenki kezében ott volt az energiaital.

Csak hogy ne ezen múljon a dolog - mosolyogtak. Talán ők vették leglazábban a helyzetet, a legtöbb társaságban ugyanis a magyarról volt szó: még átbeszélték társaikkal, amiben bizonytalannak érezték magukat.

A műfajokat ismétlem át - magyarázta Kókai Alex, miért olvasgatja még mindig a tankönyvét. Néhányan még rajta kívül is fogtak jegyzeteket, a többség azonban már nem érezte ennek szükségét.

Rögtönzött közvéleménykutatásunkból az is kiderült, a magyar érettségit a legtöbben bemelegítésnek tekintik, és bár akadt, aki az elemzés miatt tartott ettől a vizsgától is, a legtöbben a történelemtől félnek.

Az kőkemény magolós - mondta Fehér Lili. Többen emlegették még a biológiát is, mint mumus érettségi tárgyat, bár Molnár Amina például úgy vélte, ha azt az ember érti és begyakorolja, emelt szinten sem okozhat nagy meglepetést.