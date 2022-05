Idén már nem tudta keresztül húzni a koronavírus-járvány Szeged legnépszerűbb programsorozatát: pénteken a 26. Szegedi Borfesztivál megnyitásával megkezdődött a Szeged Napja ünnepségsorozat. A Széchenyi téri iszogatós program a hagyományoknak megfelelően a Pavane Táncegyüttes és a borrendek felvonulásával indult. Ezt követően pedig felpezsdült az élet a rendezvény színpadain.

A Széchenyi téren három is van ebből, illetve egyet felállítottak a Dugonics téren is. Péntekre már jutott is két húzónév: Tóth Andi és Oláh Gergő.

A rendezvényen több mint 150 pincészet és pálinkaház, illetve közel 2 tucat vendéglátó gondoskodik arról, hogy a rendezvény látogatói megtalálják az ízlésüknek leginkább megfelelő enni-és innivalókat.

Idén már csak üvegpohárból lehet a borokat kortyolgatni, ám mindenki eldöntheti, hogy borfesztivál emblémás, nem visszaváltható darabot kér 900 forintért, vagy Szeged címeres visszaválthatót 700 forintért.

Valószínűleg előbb-utóbb mindenkinek lesz favorit bora, azonban zajlik egy szakmai verseny is, melynek kóstolói tapasztalattal rendelkező borászok, borszakértők, szakírók. Ők választják ki Szeged borát, melynek eredményhirdetését hétfőn tartják.