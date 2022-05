Nagy István Agrárminiszter nyitotta meg Hódmezővásárhelyen a 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakmai Kiállítást és Vásárt Hódmezővásárhelyen. A rendezvény szombat estig várja a szakmai és civil érdeklődőket.

Antal Gábor, a szervező, Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója a megnyitón megemlékezett a januárban elhunyt Egyed Béláról, a cég korábbi vezérigazgatójáról, aki a kiállítás egyik ötletgazdája volt és nyugállományba vonulása után is aktívan részt vett a szervezésben.

400 kiállító vesz részt a programon

Antal Gábor elmondta, több mint 400 kiállító vesz részt a háromnapos programon, amire összesen 27 országból érkeztek Vásárhelyre. Szombatig mintegy 50 ezer látogatóra számítanak. Szervezett formában 770 diák is kilátogat a kiállítási centrumba, a Temesvári Állatorvostudományi Egyetemről 100 hallgatót várnak.

A vezérigazgató beszélt arról is, egyre több környezeti anomáliával szembesülnek az agrárium szereplői, különösen az állattenyésztők. Nehéz előállítani a takarmányt. Vannak, állattartók, akik felszámolták az állatállományukat, pedig az ország számára, a biztonságos ellátáshoz rendkívül fontos a megfelelő létszámú állattartás, amire a feldolgozóipar egy része is épül.

Vásárhely legnagyobb turisztikai attrakciója

Márki-Zay Péter polgármester kiemelte, Hódmezővásárhely legnagyobb volumenű rendezvénye, legnagyobb turisztikai attrakciója a nemzetközi hírű kiállítás. Nemcsak a városban, de a környékben is megtelnek ilyenkor a szálláshelyek.

Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora hangsúlyozta, az elmúlt időszak hívószavai a fenntarthatóság és a versenyképesség volt. Ehhez most a nemzeti önrendelkezés fogalma is csatlakozott. Nem mindegy, hogy az ország hogyan tud magáról gondoskodni. Ez, az elmúlt események tükrében, az élelmiszer-előállításban is egyre inkább fontossá válik – hangsúlyozta.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is azt hangsúlyozta, az ágazat komoly kihívásokkal küzd. Egyre nehezebb az emelkedő költségeket érvényesíteni az átadási árakban.