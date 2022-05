Varga Péter családjával Szegedről érkezett. Két kislányuk is beszállt a tűzoltók híres kosaras emelőjébe, amiről a magasban rekedt embereket, vagy a fán ragadt kiscicákat szokták megmenteni. A lányok kicsit szégyenlősek voltak, nem akartak nyilatkozni, de az azért látszott rajtuk, hogy minden percét élvezik a mulatságnak.

A jó móka egyébként nagyban köszönhető azoknak a tűzoltóknak, akik elvállalták, hogy megbirkóznak a hadseregnyi gyerekkel.

Nem volt könnyű dolguk, hiszen a kicsit tényleg megtehettek szinte mindent, és ahogy ilyenkor lenni szokott meg is tettek.

Felmászhattak és bele is ülhettek a tűzoltóautókba, sőt, még próbariasztást is tartottak nekik. Ez is olyan volt mint az igazi, a tűzoltók beöltözve csúsztak le e rúdon, és beültek a kocsiba, csak éppen nem hajtottak ki a laktanyából.

Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy volt olyan év, amikor kétezren látogattak el csak a szegedi laktanyába. A szóvivő szerint egyébként a felnőttek legalább annyira izgatottak az ilyen programokon mint a gyerekek.





KÉPALÁ: Sok kicsi álmát teljesítették a szegedi tűzoltók. Fotó: Karnok Csaba