Némelyik tramtrainszerelvény nagyobb sebességnél „kígyózó” mozgást végzett. Ez nem jelentett biztonsági kockázatot, vagy­­is nem volt balesetveszélyes, inkább csak a kényelmet zavarta, az utasok ilyenkor nem érezték magukat annyira komfortosan a járművön.

A gyártó most „pontosította” a járművet, erősebb lengéscsillapítót építenek be az oldalirányú mozgások kiküszöbölésére. Előtte is voltak oldalirányú lengéscsillapítók a szerelvényekben, most ezeket cserélik ki. Több járműnél már meg is történt – tudtuk meg Mucsi Lászlótól, a projekt tanácsadójától.

Mucsi László azt is elmondta, a vasúti hatóság már kiadta a nagyvasúti pályára a szerelvények 100 kilométeres sebességre szóló engedélyét, azzal a kikötéssel, hogy ezeket az előbb említett átszereléseket kötelező megvalósítani. Ha ez elkészült, a tramtraineket levizsgáztatják, de az csak az oldalirányú lengéscsillapítást érinti, mást nem.

Lassan a próbaidőszak végére érünk. A tapasztalatok nagyon kedvezőek, sok pozitívumot hall vissza az üzemeltető. Az emberek megszerették ezt az utazási formát, amivel belvárostól belvárosig közlekedhetnek átszállás nélkül. Szinte mindig tele vannak a szerelvények – mondta a projekt tanácsadója.

A közlekedők is kezdik megszokni, hogy vasútvillamos köz­­lekedik Hódmezővásárhely ut­­cáin. Korábban jó néhány anyagi káros baleset történt, amit a személygépkocsi-vezetők figyelmetlensége okozott. Személyi sérülés szerencsére nem történt, viszont a balesetben érintett tramtrainjárműveket hosszabb-rövidebb időre ki kellett vonni a forgalomból. Hétfőn ismét történt egy koccanás, Hódmezővásárhelyen a Bajcsy-Zsilinszky utcai körforgalomnál.

Mucsi László felhívta a közlekedők figyelmét, hogy ebben a körforgalomban ne csak az utakat figyeljék, hanem tudatosan a tramtraint is, mindkét irányból, annál is inkább, mivel a próbaüzem után, ha már mind a 12 szerelvény pályára áll, sűrűsítik a járatokat, napközben 20 percenként, csúcsidőben pedig 10 percenként követik egymást a járművek.