Megyénken is áthaladt a Toborzó Emlékfutás - Galéria

Az egészséges életmódot és a katonai szolgálatot népszerűsítették megyénkben is a "Toborzó Emlékfutás 2022” résztvevői. Pénteken három városunkban toborzó rendezvényt is szerveztek, amelyhez bajnok sportolók is csatlakoztak.

Kiss Anna Kiss Anna

Pénteken a megyeszékhelyre ért a Toborzó Emlékfutás, a Móra parkban toborzó rendezvényt szerveztek. Fotó: Frank Yvette

Két hét, több mint 1830 kilométer, 24 katona, 219 település – számokban az Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért, a Katonaolimpikonok Baráti Kör és a Magyar Honvédség Parancsnoksága által szervezett "Toborzó Emlékfutás 2022”, melyet május 6. és 20. között szerveznek meg hazánkban. Csütörtökön megyénkbe érkezett a futócsapat, Öttömösön, Ásotthalmon, Mórahalmon és Domaszéken áthaladva a megyeszékhelyen zárták a napot, ahol a Hősök kapujánál koszorút helyeztek el. A péntek a Móra parkban indult számukra, ahol toborzó rendezvényt tartott a honvédség. Ilyen eseményt a nap során Hódmezővásárhelyen és Szentesen is szerveztek. A szegedi helyszínen Pontyik Pál őrnagy, a 12. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője lapunknak elmondta, a kéthetes program célja az egészséges életmód népszerűsítése mellett a katonai szolgálat népszerűsítése és a katonai hagyományok ápolása. Hozzátette, utóbbi azt jelenti, hogy minden településen, ahol arra lehetőségük van, koszorúzással egybekötött megemlékezéseket tartanak a háborús emlékműveknél. Megjegyezte, a településeken bárki csatlakozhat a futókhoz, Szegeden pedig közös, 1500 méteres futást is tartottak a középiskolásokkal és a sportolókkal. A toborzó programon ugyanis részt vett a szegedi vízilabdacsapat, Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett paralimpikonok, Birkás Balázs világ- és Európa-bajnok kajakozó, Nagy Péter olimpiai hetedik súlyemelő, Olasz Anna világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó, valamint Deli Tamás Arnold Classic győztes, kétszeres erőemelő világbajnok és Szőcs Petra kétszeres magyar bajnok bothúzó is – magyarázta. Nagy Péter tartalékos hadnagyként a szervezésben is részt vett, valamint a toborzásba is bekapcsolódott. Kérdésünkre azt mondta, fontosnak tartotta, hogy részese legyen a kezdeményezésnek, hiszen azáltal megemlékeznek a háborús hősökről, valamint felhívják a figyelmet a mozgás és az egészséges életmód jelentőségére.

Megyénken is áthaladt a Toborzó Emlékfutás - Fotók: Frank Yvette, Karnok Csaba Fotók: Karnok Csaba

A szegedi rendezvényen főként a helyi középiskolák diákjai vettek részt, akik többek közt a helyi hadipark technikai eszközeit vehették szemügyre, kipróbálhatták a repülőgép szimulátort és a bothúzást, hallhatták az MH Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekart, és láthatták a Klúg Péter Iskola Gondolatjel csoportjának siket és nagyothalló tanulóinak előadását. Utóbbiak Demjén Ferenc Kell még egy szó dalát adták elő jelbeszéddel. A 24 futó Szegedről Algyőre, Hódmezővásárhelyre, Mártélyra, Mindszentre, Szegvárra, Szentesre, Fábiánsebestyénre és Árpádhalomra látogatott el. Minden helyszínen a polgármesterek, alpolgármesterek szalagot kötöttek a stafétabotjukra. Algyőn például Füzesy István helyezte el a község szalagját, majd elmondta, a település fontosnak tartja a haza védelmét, és azt, hogy tiszteljük, megemlékezzünk azokról a hősökről, akik életüket áldozták az ország védelméért.

