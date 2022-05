– Milyen célból jött létre 171 évvel ezelőtt a 46. gyalogezred, és milyen célból működik most a 46. Területvédelmi Zászlóalj?

– A Császári és királyi 46. gya­­logezred teljesen más céllal jött létre, mint a 46. Területvédelmi Zászlóalj. Az az alakulat sok jogi változáson ment keresztül, mire elérte a végleges formáját, feladata a monarchia biztonságának garantálása volt. A mi zászlóaljunk ennél sokoldalúbb. A Magyar Honvédség tartalékos rendszerébe önkéntes alapon jelentkező ka­­tonák kiképzése mellett ellátunk díszelgő és kegyeleti feladatokat, például hadisírgondozást, valamint ipari és természeti katasztrófa esetén is behívhatók katonáink, annak felszámolása és következményeinek megakadályozása érdekében. Ezenkívül évről évre nyári hon­­védelmi táborokat is szervezünk Tiszaszigeten maximális létszámmal. Nagy hangsúlyt fektetünk ugyanis a fiatalok felé nyitásra, és úgy tűnik, erre van is igény, hiszen a regisztráció megnyitását követő 1-1,5 órán belül betelnek a táborok, és visszatérő vendégeink is vannak. Mindemellett pedig a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozott középiskolák diákjainak oktatása is kiemelten fontos, ehhez kapcsolódóan a Magyar Honvédség 3 különböző ösztöndíjat is biztosít.

– Egy katonai támadás esetén – reméljük, sosem kerül erre sor – ki kell vegyék a részüket Csongrád-Csanád megye védelméből? A területvédelmi alakulat külföldön is bevethető, például egy békefenntartó misszióban?

– Itthon is és külföldön is szolgálatot teljesítenek a katonáink, hiszen mi is aktív tagjai vagyunk a Magyar Honvédségnek, és elkötelezettek vagyunk a haza védelmére. Nem kifejezetten csak a megye, hanem a teljes ország védelmére vagyunk felkenve, és erre készítjük fel a katonáinkat is. Néhány évvel ezelőtt merült fel az, hogy a tartalékos katonáknak is biztosítsunk lehetőséget külföldi szolgálatra, kizárólag önkéntes alapon. Aki úgy dönt, hogy külföldi misszióban szeretne részt venni, át kell esnie egy megnövekedett intenzitású kiképzésen, hogy a békefenntartói és missziós feladatoknak mindenkor eleget tudjon tenni. Ezt követően a koszovói KFOR-misszióban teljesíthet szolgálatot, ahonnan az első körben jelentkező tartalékosok már haza is tértek, valamint ettől az évtől már Irakba is delegálhatunk katonákat, ez iránt pedig többen is érdeklődtek már.

– Az elmúlt években olyan kihívásokkal kellett Magyarországnak is szembenéznie, amire évtizedek óta nem volt példa. Ilyen a migrációs hullám és a pandémia is. Ezekben az esetekben milyen feladatok hárultak a zászlóaljra?

– Az illegális migráció elleni védekezésben mi is aktívan részt veszünk, külön felkészített állományunk van erre a fel­adatra. Az elmúlt 2 év rendkívül megterhelő volt az egész világ számára. A pandémia idején a hivatásos, szerződéses és tartalékos állományunk a kórházakban teljesített szolgálatot hazánk számos pontján, így a fővárosban és az ország keleti részén is. 2020 elején idős­otthonokban és egyéb közintézményekben végeztünk fertőtlenítő feladatokat, majd az oltási akcióheteken és -napokon is se­­gítettük az egészségügyi intézményeket a gyors és eredményes munkavégzés érdekében.

– Kikből áll a területvédelmi zászlóalj? Milyen felvételi követelmények vannak, és milyen bizonyítvánnyal kell rendelkeznie egy önkéntesnek?

– A zászlóaljnál egyszerre teljesítenek szolgálatot hivatásos és szerződéses katonák, valamint önkéntes tartalékosok. Minden 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár csatlakozhat a tartalékos rendszerhez. Az élet minden területéről vannak jelentkezők, jelenleg is szolgálatot teljesítenek az alakulatnál például tanárok, pénzügyi szakemberek, jogászok és rendezvényszervezők is, valamint a pandémia miatt munkájukat vesztett fiatalok is. Az általános iskolai 8 osztály elvégzése alapkövetelmény, egyéb külön végzettség nem szükséges. Emellett egy háziorvosi és pszichológiai vizsgálaton kell részt vennie a jelentkezőnek, mielőtt az alapkiképzésen elsajátítja mindazt, amit a Magyar Honvédségnél ismerni és tudni kell az eredményes munkavégzéshez. Ugyanakkor azt fontos tudni, hogy a katonai pályafutás nem csupán a gyakorlatokról és az állandó készültségről szól, mindennap a magyar emberekért dolgozunk. Az egyenruha egy szimbólum, amely képviseli mindazt az el­kötelezettséget, amit a viselője magában hordoz.

– A gyengébbik nem tagjai nap mint nap bizonyítják, hogy nem feltétlenül gyengék, helytállnak olyan munkakörökben, amelyekben sokáig csak férfit lehetett látni. Előttük is nyitva az ajtó?

– Természetesen. Minden olyan feladatba, amiben a fér­fiak részt vesznek, a nők is aktívan bekapcsolódhatnak. Jelenleg is sok nő teljesít szolgálatot nálunk. Részt vesznek az illegális migráció elleni feladatokban, jelen voltak a pandémia során az egészségügyi intézményekben is, és van olyan hölgy kollégánk, aki éppen most missziós felkészítésen vesz részt.

– Hogyan zajlik az újoncok kiképzése? A civil életben is hasznosítható szaktudást lehet itt szerezni?

– A tartalékosok számára jelenleg az alapkiképzés van előírva, amely által megszerzik azokat a szakmai ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a honvédségnél. Alaki foglalkozáson vesznek részt, valamint tereptant, egészségügyi ismereteket, harcászatot és fegyverismeretet tanulnak, emellett pedig éleslövészetet is végrehajtanak. De az újoncoknak szakkiképzés és kötelékkiképzés teljesítésére is lehetőségük van. Továbbá ha valaki úgy dönt, hogy állandó behívottként teljesít szolgálatot valamelyik alakulatnál, akkor neki lehetősége van különböző extra tanfolyamokon is részt venni, például logisztikai vagy sporttovábbképzéseken új ismereteket szerezni.

– Milyen juttatásokra lehet önöknél számítani?

– A tartalékos különböző szolgálati formák közül választhat, de a szolgálatteljesítés idejére a rendfokozatának és beosztásának megfelelő honvédségi alapbérezést, utazási és élelmezési juttatásokat kap. Fontos, hogy a tartalékosok számára ezt a katonai formát nem állandó munkahelyként kell kezelni, hanem a behívás idejére időszakosnak, viszont ebben az időszakban a főállású katonákéhoz hasonló juttatásokban részesülnek.

– A 171 évvel ezelőtt megalakult gyalogezred élén olyan parancsnokok teljesítettek szolgálatot, mint Fejérváry Géza és a jelenlegi zászlóalj név­adója, Heim Géza. Miben lehetnek ők példák a zászlóaljnál szolgálatot teljesítő katonák számára?

– Az örök hűségükben, a ki­tartásukban, a becsületükben és abban az erőben, amely akár a legnehezebb időszakokon is átsegítette őket, de ezekben nemcsak a honvédségnél, hanem a civil életben is követendő példák lehetnek. Heim Géza az el­­ső világháborúban egy olyan ha­­ditettet hajtott végre, amellyel nemcsak katonái életét mentette meg, hanem alakulatát is győzelemre segítette. A kapott feladatot mindig maximális akarattal kell elvégeznünk, és a legfontosabb, hogy soha nem adjuk fel, ebben mindketten jó példát mutattak számunkra.