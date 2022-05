Ének mesterkurzusokat tartott a héten a SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Magánének tanszékén Pasquale Tizzani operaénekes, énekmester. A nápolyi San Pietro a Majella Egyetem magánének tanszékvezetője összesen 4 alkalommal találkozott szegedi hallgatókkal, hogy az olasz opera bel canto ágáról beszéljen. Ez olyan éneklési technikát jelent, ami a tökéletes dallamformálást helyezi az előadás középpontjába.

Nagyon jó technikával rendelkeznek a szegedi hallgatók, de a finomságok elsajátítására és az olasz szöveg jobb megértésére szükségük van, ezt pedig egy anyanyelvi tanár tudja jól megmutatni – mondta az Erasmus programban hozzánk érkezett professzor.

A diákok nagyon hasznosnak érezték Pasquale Tizzani olasz nyelven zajló óráit.

Rendkívül élvezetes volt, hiszen eredetiben hallgathattuk az opera nyelvét, ráadásul sokat lehetett tanulni elméletben és gyakorlatban is. Nekem például a kiejtésben és a színészi játékban segített – mesélte Makkos Ambrus első éves mesterszakos operaénekes.

Temesi Mária, az SZTE BBMK magánének tanszék tanszékvezetője elmondta, a kar vezetése is szorgalmazza, hogy amellett, hogy a diákok rendszeresen utaznak Olaszországba, az Erasmus programot az oktatói mobilitásra is kihasználják. Ennek köszönhetően tudták most vendégül látni a nápolyi professzort. Az olasz egyetemmel egyébként pont Temesi Máriának köszönhetően indult el az együttműködés, ő tartott ott tavaly ősszel először mesterkurzust.

Nagy dolog számunkra, hogy az opera szülőhazájából ilyen szinten nyitnak Szeged felé, mostanra pedig kölcsönös szándék van a két egyetem között az élő kapcsolatra – mesélte. Hozzátette: a mostani mesterkurzus olyan sikeres volt, hogy már elhangzott: a professzort szívesen látnák máskor is a tanszéken.