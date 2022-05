A beruházás részeként telje­sen átépítették a biofiltert, fe­­nyőgyökér aprítékkal töltötték fel, és új levegőmosó-technológiát is telepítettek, utóbbi egy kétfázisú savas, lúgos mosóberendezés, amivel óránként 130 ezer köbméter levegőt tisztítanak meg.



Jól sikerült beállítás



A cég által alkalmazott technológia sav-, illetve lúgösszetétel-arányát és a bűzös levegő benntartózkodási idejét kellett optimalizálni, a tesztüzem alatt beállítani.

A szagkibocsátás, amit re­dukálnunk kellett, rendkívül összetett, az ammóniától a bomlási termékekig sok mindent tartalmaz. Az elmúlt hónapokban a szagegységi szintet figyeltük. Szerencsére már a kezdeti beállítás is jól sikerült, az elmúlt hetekben csak minimálisan kellett változtatni a paramétereken – mondta el lapunknak Kovács Lajos, az ATEV Zrt. vezérigazgatója. Ki­­emelte, a tesztüzemre azért volt szükség, hogy mérésekkel is igazolják az eredményeket, amelyeket a környezetvédelmi hatóság felé is továbbítanak.



Jól vizsgázott



Hogy miként vizsgázott a szag­emisszió-csökkentési nagyberuházásunk, erre egy gyakorlati példát említenék. A múlt héten rendezte meg a Hód-Mezőgazda Zrt. a 29. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásárt. Az elmúlt majdnem három évtized alatt az volt jellemző, hogy a kiállítás előtti napon, vagy aznap hajnalban leállítottuk, vagy alapüzemben működtettük a gyárunkat, hogy a szaggal ne zavarjuk meg a vásár hangulatát, a kilátogatók maximálisan élvezhessék a rendezvényt. Most erre nem lett volna lehetőségünk, mert sajnos Magyarországon tombol a madárinfluenza. A vásárhelyi gyáregységünk a normál, napi tevékenység 150 százalékával üzemel. Az extra terhelés miatt tulajdonképpen válsághelyzetnek is nevezhetnénk ezt az időszakot. Semmiképpen nem lett volna lehetőségünk a leállásra. Szerencsére azonban a szag­emisszió-csökkentési nagyberuházásunknak köszönhetően sem a szervezők, sem a látogatók nem panaszkodtak a szaghatásokra – mondta Kovács Lajos. Megjegyezte, ennél élesebb hely­­zetben nem lehetett volna tesztelni a fejlesztés eredményét.

Modernizálnak



A decembertől április végéig tartó tesztüzem alatt szagemisszió-méréseket végeztek. Ezek objektíven is bizonyítják, hogy rendkívül radikálisan, több mint 90 százalékkal csökkent a szaghatás.



Kijelenthetjük, hogy sikeres volt a projekt, megvalósítottuk a 2019-ben tett ígéretünket – összegzett.



Az ATEV Zrt. vásárhelyi gyárában két olyan beruházáson is dolgoznak, amelyek még tovább csökkenthetik a szaghatást. Bővítik az üzem szennyvízkapacitását, a közbeszerzési eljárás heteken belül lezárul. Az ATEV reményei szerint nyá­­ron, legkésőbb ősszel kezdődhet a kivitelezés, amellyel 2023 végére lesznek kész. 2024 végéig pedig modernizálják a komposzttelepüket is.