Az, hogy vészesen megfogyatkoztak a fecskék, nem újdonság. Évről évre megírjuk, hogy csökkent a fecskeállomány, ennek okai között szerepel a fészkek leverése mellett többek között a klímaváltozás is. A közelmúltban nyolc fecskefészek elpusztítása miatt érkezett bejelentés a kormányhivatal természetvédelmi főosztályához a Boldogasszony sugárútról. A fecskék ott megpróbáltak volna új fészket építeni, de nem hagyták nekik. Sokszor azonban nincs is miből építkezniük.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívta fel a figyelmet, hogy a molnár- és füstifecskék költése idén is nehezen indul. A hűvös idő elhúzódott, emiatt legalább két hetet csúszott a vonulás. Mivel egyre gyakoribb az aszályos tavasz és nyárelő, sokszor a fészekrakáshoz sem találnak elegendő sarat. A pocsolyák fel­­száradnak, jószágitatók már jóformán nincsenek, a kék utcai kutak jórészt megszűntek, amelyek körül mindig szétfolyt némi víz – mi a Mátyás téri játszótéren találtunk egyet. A letérkövezett, aszfaltozott településeken a sáros föld eső esetén is egyre kevesebb.

Szerencsére ezen könnyű se­­gíteni, és nem csak kerttulaj­donosoknak: sárgyűjtő hely ki­­alakításához elég egy erkély, tornác, terasz. Tokody Béla, az MME helyi csoportjának titkára elmondta, a sárgyűjtők mellett a mesterséges fészkek kihelyezése is sokat segíthet a fecskéknek. A szegedi „fecskés” fűtőműre telepített fészkekben, amelyek a Mondolo Egyesület és a Szetáv közös Városmetamorfózis projektjében kerültek fel, már tavaly is költöttek. Azokat idén is elfoglalták, tatarozzák.

A tatarozáshoz is sár kell: az MME azt javasolja, a már meglévő természetes, és a kihelyezett mesterséges fészkek, telepek közelében alakítsanak ki az emberek sárgyűjtő helyeket. Április második felétől lehet ezeket működtetni legalább május végéig, majd a másodköltés idején, június végétől újabb néhány hétig. Kis forgalmú utak földes padkáján, gyártelepek udvarán asztalnyi területet érdemes beiszapolni, addig öntözni, amíg a föld több vizet már nem tud beszívni. Időjárástól függően néhány naponta újra meg kell locsolni a sárgyűjtőt, de alkalmazhatunk kertünkben, teraszunkon, erkélyen tálcás megoldást is, amelyben folyamatosan nedvesen tartjuk a sarat. Értékes tippeket, megoldásokat találnak a madárbarátok az MME honlapján.