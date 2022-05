A felújításra 1,5 milliárd forint támogatást biztosít az állam.

Március 23-án kezdődött meg a belgyógyászati tömb és a hozzá kapcsolódó helyiségek teljes körű felújítása a dr. Bugyi István Kórházban. A belgyógyászat felújítása egy 800 négyzetméteres területet érint, az osztály átalakítását nyár közepére ígérték. Ezt követően az intenzív osztály renoválásához látnak neki a kivitelezők, ott 750 négyzetméteren végeznek majd felújításokat.

Ma, május közepén elmondhatjuk, hogy már egy olyan fázisba került az építkezés, aminek látjuk a végét. Én azt gondolom, hogy amikor ez a beruházás és az intenzív osztály is elkészül, az egy óriási előrelépés lesz, nemcsak a betegek, hanem a dolgozók, az ápolók szempontjából is. Ezzel is tudjuk azt erősíteni, hogy egy következő fejlesztésben is szeretnénk részt venni, ez pedig az úgynevezett műtőtömb. Én hiszem azt, hogy ez a háttér alapot ad arra, hogy az új műtőtömb is megépülhessen

– fogalmazott az épület bejárásán Farkas Sándor.

A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a tömb építési engedélye hamarosan lejár, azt meg kell újítani, illetve részben újra kell tervezni.

Az átalakítással a 21. századi követelményeknek megfelelő részleget kap az intézmény. Fotó: Majzik Attila

Csak a főfalak maradtak

A helyszíni bejárásán Kalmár Mihály intézményvezető elmondta, a beruházásnak köszönhetően teljesen megújul a belgyógyászati osztály.

A felújítás során tulajdonképpen falig lebontunk mindent és megpróbálunk egy megfelelő kórtermek, kiszolgáló helyiségekkel rendelkező, a 21. századnak megfelelő kórházi épülettömböt átadni a Szentes és környéki betegeknek, illetve az itt dolgozó kollégáknak

– mondta el Kalmár Mihály.

Kész lesz határidőre

A felújítás részleteit Katona Győző, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság projektvezetője ismertette. Mint elmondta, a bontási munkák már befejeződtek, a szak- és szerelőipari munkák alapszerelései elkészültek és a kialakították az új kórtermeket is.

Az eredeti célkitűzésünk az, hogy idén július 15-re az épületet visszaadjuk üzemeltetésre. Határozottan állítom, hogy ezt a határidőt be is fogjuk tudni tartani

– szögezte le Katona Győző. Mint a projektmenedzser elmondta, a belgyógyászati tömb felújításának befejezése után az intenzív terápiás osztály rendbe hozását célozzák meg: felújítják az épület burkolatát, festését, a gépészetét és az elektronikus hálózatot is, valamint új légtechnikai rendszert is kialakítanak az épületben.

A teljes rekonstrukció befejezései határideje idén október 31.