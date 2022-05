A hazai élelmiszer-ellátás za­­vartalan biztosítása érdekében az országos főállatorvos határozata lehetővé teszi, il­­letve szabályozza a magyar élelmiszer-vállalkozások számára a helyettesítő összetevők felhasználását az élelmiszerekben a csomagoláson szereplő jelölés módosítása nélkül – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.

A május elsejétől érvényben lévő rendelet szerint az érintett termékeket felülcímkézhetik, vagy részlegesen átcímkézhetik a gyártók, ám arra is lehetőségük van, hogy ezt ne tegyék meg, csak a boltban kell biztosítaniuk egy megfelelő tájékoztató feliratot. Ebben az esetben a Nébih felé is be kell jelenteni az érintett termékeket, és a változtatásokról a saját honlapjukon is kötelesek részletesen tájékoztatni a fogyasztókat. A Nébih honlapján egyelőre egyetlen cég, a Szegedi Paprika Zrt. termékei szerepelnek, ám a lista várhatóan bővül majd.

A Szegedi Paprika Zrt. honlapján is részletesen feltüntette, mikortól helyettesíti az olajat, és a termékeket is felsorolja. Találtunk a listán SPAR, Hazánk Kincsei, Penny, CBA és Privát márkanevű ételeket, többek között bab- és lencsefőzeléket kolbásszal, babgulyást, sóletet, rakott és töltött káposztát, marhapörköltet. Ezek min­degyike húskészítményt is tar­talmaz, tehát a vegetáriánus vagy vegán vásárlókat ezek a változások nem érintik.

A jelenlegi ukrán háborús helyzet miatti alapanyag-beszerzési problémák szükségessé teszik, hogy a Szegedi Paprika Zrt. által gyártott készételkonzerv termékek ese­­tében a napraforgó-étolajat helyettesítsük – indokolta meg a változtatás okát a társaság. Az összetevőcserét egyébként a termékek minőségmegőrzési idejének közelében nyomtatásban láthatják a vásárlók.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet, hogy míg a finomított napraforgóolaj nem tartalmaz koleszterint eredendően, a sertészsír igen.

Dietetikus szakvélemény szerint 100 g sertészsír körülbelül 95 mg koleszterint tartalmaz. Akinek magas a koleszterinszintje, annak a na­­pi koleszterinbevitele le­hetőleg 200 mg alatti kell le­­gyen – hangsúlyozták. Az összetevő-változás miatt tehát érdemes figyelniük a cserére azoknak a fogyasztóknak, akik egészségileg érintettek.