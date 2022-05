Mint Deák József, az egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat, a tavalyi évben is három fő célkitűzésüknek tettek eleget a környezetvédők: a természeti értékek feltárása, őrzése és mo­nitorozása mellett madárvédelmet is elláttak, terepi programokat szerveztek, valamint tovább működtették a környezet- és természetvédelmi lakossági tanácsadó irodájukat.

Tevékenységünk során figyelemmel követtük az élőhelyek állapotát és az ott található védett és fokozottan védett, valamint az invazív fajokat. Újabb védett fajokban gazdag élőhelyeket is feltártunk, ilyen új élőhely a csongrádi Tisza-oldalon működő homokbánya területe, valamint a Kéttemető úti tavak: a homokbányában, abban a partfalban, ahonnan már nincs homokkitermelés, 52 lakott partifecskeüreget találtunk, a Kéttemető úti tavaknál pedig dankasirályból 600 egyedet, ezenkívül piroslábú cankókat, szalakótákat, gulipánokat, fattyúszerkőket figyeltünk meg – számolt be Deák József.

A környezetvédők többek kö­­zött a város belterületén a fenyőfákra behúzódott erdei fülesbaglyokat is többször mo­nitorozták, a Gyóni Géza utca, a Hunyadi tér és a Református templom park környékén összesen 19 ilyen baglyot láttak.

Fotó: Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete

Az idei terveikkel kapcsolatban Deák József elnök elmondta, kiemelt feladatuknak továbbra is a természeti értékek feltárását és megőrzését, a biodiverzitás monitorozását és fenntartásának elősegítését tekintik, de fontos feladatuk a természetvédelmi területek és értékek digitális rögzítése is.

Folyamatosan végzett fel­adataink mellett „Ismerjük meg lakóhelyünk természeti értékeit” címmel természetvé­delmi vetélkedőt is szervezünk középiskolások részére, emellett júniusban a Nagyréti Természetvédelmi Területet, illetve a Fahíd melletti hullámtéri erdőt és a bokrosi víztározót és a pusztát is szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. Szintén júniusban szervezzük meg a tiszavirágrajzás megfigyelését is a fahídnál, októberben pedig az Európai Madármegfigyelő Napok programjához csatlakozunk – számolt be terveikről Deák József.