Az első vasutas viharlámpát egy Maros-parti séta alkalmával, 12 évvel ezelőtt találtam – mesélte Deli István, a hétvégén Csanádpalotán megrendezett országos lámpás találkozó és kiállítás ötletgazdája. A nem mindennapi világító szerkezet megtetszett neki, és ma már 469 darab van a birtokában. Ezek egy részét ugyancsak találta, de például cserével is hozzájutott jó néhány darabhoz.

Összesen 12 országból szerzett be ilyesmit. Kapott valamennyi szomszédos országból, de került a birtokába német, angol és amerikai gyártmány is, és hamarosan Ausztráliából is érkezik hozzá egy. A legrégebbi az 1880-as években készült, de vannak napjainkban gyártottak is.

A száz évvel ezelőtt gyártott lámpák kifejezetten szépek, ha meggyújtottak egy ilyet, az hangulatot adott. A maiak sajnos már nem, ezeket inkább dekorációs céllal állítják elő – mondta. A kollekció 80 százaléka viharlámpa, de van vasutas és túlnyomásos gázlámpája is.

A két napos kiállítást az Asztalos P. Kálmán tájház szobáiban rendezték be, amely – mint Benke Marcelltől, a palotai helytörténeti egyesület elnökétől megtudtuk – sokáig üresen állt. A tárlaton a házigazda kollekcióján túl további 13 lámpagyűjtő hozta el legszebb darabjait Csanádpalotára.