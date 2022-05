Véghajrájához érkezik a Szeged Napja Ünnepségsorozat: mától az eddiginél is nagyobb programdömping várható a városban annak tiszteletére, hogy Szeged 303 éve nyerte vissza szabad királyi városi rangját. Elsőként a Dóm térrel bővül a helyszínek sora, ahol péntektől vasárnapig ingyenes koncertek szórakoztatják a kilátogatókat. Fellép többek között a Fool Moon, a Vad Fruttik, az LGT sztárjai, Falusi Mariann, Mohamed Fatima és az Ocho Macho is, illetve itt lesz látható szombat este az ünnepi tűzijáték is.

Szombaton és vasárnap - a rendezvénysorozat legnagyobb érdeklődéssel kísért eseményeként - több éves kihagyás után újra nyit a Hídi vásár a Belvárosi hídon és az Oskola utcában. Előbbi helyszín a Híd utcával kibővítve a kézműveseké, utóbbi a civil szervezeteké lesz.

De lesz élet a Tiszán is szombaton, ahol délelőtt amatőr és profi csapatok küzdenek meg a sárkányhajó viadalon.

A felújított Móra-parkban pedig szintén szombaton kezdődik Magyar Mazsorett Bajnokság, amelyen az ország tizenöt településéről érkező csapatok mutatják be látványos koreográfiáikat. És ha ez nem lenne elég, természetesen továbbra is nyitva tart a Borfesztivál, amelynek színpadi programjai nem csak a Széchenyi téren, de a Dugonics téren is zajlanak.

A pénteki sztárfellépő Kökény Attila, szombaton jön Zdroba Patrik és a Bon-Bon, vasárnap pedig Betty Love és a Belmondo Akusztik.

Aki pedig kissé hivatalosabb programon is szeretne részt venni, péntek délután 4 órától megnézheti a városháza előtt az ünnepi díszközgyűlést, ahol díszpolgári címet vesz át Szajbély Mihály, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék alapítója, Pro Urbe díjat kap Boldogkői Zsolt molekuláris biológus, az Orvosi Biológiai Intézet vezetője és Duda Ernő immunológus, genetikus, valamint átadják a Szegedért emlékérmeket és a pedagógus életműdíjakat is.