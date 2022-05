Emlékezetes: a képviselő-testület többsége még 2020 nyarán döntött úgy, hogy feloszlatja magát, mert nem tud együttműködni a kisváros első emberével. Az emiatt kitűzött időközi választást azonban a járványveszély miatt nem tudták megtartani. A pandémia idején Debreczeni István egy személyben vezette Csanádpalotát, és ezt az időszakot is botrányok jellemezték – emlékezetes, hogy a díszpolgári címek odaítélése is szabálytalanul történt, emiatt a két kitüntetett közül az egyikét vissza is vonta a képviselő-testület.

Perneki László megköszönte a palotaiaknak a bizalmat. Azt mondta, mától új korszakot kell Palotán kezdeni. Mihamarabb működőképessé fogják tenni a hivatalt, a döntések előkészítésébe pedig be fogják vonni az embereket és a civil szervezeteket. Rendet és békét teremtünk – ígérte.



Az új polgármester mellett új képviselőket is választottak a 6 tagú testületbe. A tisztségekre összesen 23-an pályáztak – az eredményeket lapzártánkat követően összesítik.