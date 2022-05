A lakás jellemzői:

- tágas, világos amerikai konyhás nappali étkezővel

- konyha teljesen felszerelt beépített gépekkel

- szülői hálószoba külön tusolós fürdőszobával és WC-vel, a másik hálószoba terasszal rendelkezik

- a nagyobb fürdőszoba kádas, épített polcokkal, WC-vel, kialakított mosógép csatlakozóval.

- teljes klimatizálás 3 beltéri klímával

Fűtése gáz kombi kazános, mely a meleg vizet valamint fűtést biztosítja radiátoros hőleadókkal.

A lakásba riasztó is be lett szerelve. A lakáshoz 18 m2-es galériás, szekcionált kapus udvari garázs is vásárolható, melynek az ára 8,9 millió Ft. [...]”



