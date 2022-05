Ferenczi László tízévesen kapott súlyos, életre szóló „Afrika-mérgezést”, amikor kezébe vette Széchenyi Zsigmond „Csui!…” című vadásznaplóját. Megfogadta, hogy felkeresi a fekete kontinenst. Ám a gyerekkori ál­mokból ritkán lesz valóság, és az ő esetében is úgy tűnt, nem jön össze az utazás. Ahhoz, hogy sikerüljön élete nagy kalandja, véletlenre, nagy adag elszántságra és hatalmas szerencsére volt szüksége.

Ötezres beugró

Az egyik barátom, Somos Zoltán évek óta kutatja Kittenberger Kálmán munkásságát. Ő hozott létre egy csoportot a közösségi oldalon, ahol min­den­nap egy-egy érdekességet posztolt a felfedezőről. Ott je­lentette be, hogy expedíciót is szervez Afrikába. Körülbelül kétszázan voltunk a csoportban, és Zoli azt mondta, aki bedob egy ötezrest, közülük kisorsol egy embert, aki vele utazhat Tanzániába – mesélte Ferenczi László.

Visszavágyik Afrikába Ferenczi László. Fotó: Majzik Attila

Amikor eljött a sorsolás pillanata, kiderült, hogy László volt az egyetlen, aki átutalta az összeget, így ő lett a szerencsés nyertes. Az expedícióhoz csatlakozott még Papp Zoltán rutinos Afrika-utazó és Marokházi Katalin, a Veszprémi Állatkert volt munkatársa is. Április 30-án indultak útnak Tanzániába, 11 órás repülőút után érkeztek meg a Kilimandzsáró reptérre.

Kittenberger nyomában

Először az 1910-es „Tirina camp”-et szerettük volna megtalálni a legendás Ruvána sztyeppén. Kittenberger két éven át volt a vadbefogó táborban, hogy a budapesti állatkertnek gyűjtsön vadállatokat. Végül nagy viszontagságok árán 140 állatot tudott Pestre szállítani terelve, hajón és vonaton – részletezte. Sikerrel jártak, a táborhelyet korabeli fényképek és GPS-koordináták alapján beazonosították.

Ezután Moshiban kerestek fel egy volt német katonai erődítményt, ahol a maláriába esett Kittenbergert gyógyították, és megtalálták a missziós telepet is, ahol egy oroszlántámadás után mentették meg az életét. Moshiban emléktáblát is avattak az Afrika-kutató tiszteletére, majd meglátogatták Isenye település iskoláját is, ahol a magukkal vitt adománycsomagot adták át.

Meglátogatták Isenye település iskoláját is. Fotó: Ferenczi László

Izgalmak az éjszakában

A kaland alatt az expedíció négy helyen szállt meg.

–Az egyik táborhelyünkön minden éjjel besétált hozzánk egy zsiráfbika, de esténként hallani lehetett távolabbról az oroszlánüvöltést is. Egyszer egy hiéna és egy bivaly is „benézett” hozzánk. A legkomolyabb egy elefánttámadás volt, az utolsó éjszakán egy megvadult elefántot kellett elriasztani, egész éjjel sípoltak, doboltak, ordítottak a maszájok, hogy távol tartsák a tábortól – idézte fel az utazó, aki csak nemrég ért haza, de már azon gondolkodik, mikor tudna visszamenni családjával.

Tanzániában nyugodtak, derűsek, tisztelettudóak az emberek. Azt hittem, a „hakuna matata” csak az Oroszlánkirályban van, de ott tényleg úgy élnek. „Pole, pole”, azaz „csak nyugalom” a jelszó. Az egész lényemet „átmosta” Afrika. Aki egyszer ott jár, rabul ejti a szívét. Én is úgy érzem, hogy belőlem is ott maradt va­lami kis darabak– mondta.