Közösség, biztonság, hagyomány – a három legfontosabb dolog, amelyet Ruzsa Roland önkormányzati képviselőjelölt szeretne megtartani és továbbfejleszteni Kiskundorozsmán, amennyiben bizalmat kap a szavazóktól június 26-án.

Az elmúlt 12 évben Mihálffy Béla munkája révén egy olyan közösségi erő jött létre Dorozsmán, amelyre korábban nem volt példa, és amelyre láthatóan szüksége van a településrész lakóinak. Éppen ezért szeretném a jövőben ezt megtartani. A már hagyományos rendezvények megszervezése mellett még több családi programot szeretnék rendezni, ezzel erősítve a közösség erejét. Ugyanakkor az embereknek a jó hangulat mellett fontos az is, hogy biztonságban tudhassák magukat és a szeretteiket, éppen ezért még több támogatást szeretnék nyújtani a vállalkozók bevonásával a polgárőrök számára, valamint térfigyelő kamerákat is szeretnék kihelyezni Do­­rozsma számos pontjára – mondta el lapunknak.



Ruzsa Roland hozzátette, mindemellett a helyi értékekre is nagy hangsúlyt fektet, például a település egyik jelképére, a szélmalomra. Mivel ott sok turista megfordul, ezért szükség van mellékhelyi­ségekre, többek között ezt a hiányt szeretné pótolni. De a Keresztelő Szent János-templom rendezettsége is fontos szá­­mára. Bár jelenleg is zajlik a templom renoválása, úgy véli, további fejlesztése szükséges.



Egy hónapja, hogy Mihálffy Béla országgyűlési képviselő bejelentette, hogy Ruzsa Rolandot indítja a Fidesz–KDNP az időközi választáson, miután ő az április 3-i szavazást követően már a parlamentben képviseli a dorozsmaiak érdekeit is.

10 éve élek Kiskundorozsmán, sokan megismertek már ennyi idő alatt, azonban még mindig vannak olyanok, akikkel nem találkoztam személyesen. Éppen ezért az elmúlt 4 hétben intézményekbe látogattam el, jelen voltam a nyugdíjasklubok találkozóján, valamint családi napokon és sporteseményeken vettem részt. Büszke vagyok arra, hogy Dorozsmának olyan sportegyesülete van, amely csaknem 200 igazolt labdarúgót tudhat magáénak, köszönhetően annak is, hogy olyan elnöksége van az egyesületnek, amely folyamatosan arra ösztönzi a gyerekeket, hogy sportoljanak. Őket is meglátogattam az elmúlt hetekben. Örülök, hogy egyre többen ke­­resnek meg személyesen és telefonon is megoldandó problémákkal. Segítséget kértek a fűnyírásban, az árokrendezésben és a buszmegállók hiányzó padjainak pótlásában is. Mindig mindenki rendelkezésére állok – emelte ki.



Elmondta, szombaton gyereknapi programok lesznek Dorozsmán, amelyen többek között fánkkal kedveskednek majd a legkisebbeknek. Vasárnap pedig 8 órától egy baráti kávézással egybekötött találkozóra várják Mihálffy Bélával a Sziksóson, Subasán és Öreghegyen élőket a Sziki Vigadó parkolójában.