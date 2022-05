Kicsi lett a régi híd, a Széchenyi tér felé kellett terjeszkednie az idei hídi vásárnak, annyian kínálták a portékájukat szombaton és vasárnap. És nem csak árusból, hanem emberből is rengeteg volt, korábban már megírtuk, hogy Szeged gyakorlatilag teltházas lesz a hétvégére, de ez most valóban látszott is.

Magyarfi Christian és családja Berlinből jött el a vásárba. Persze nem csak emiatt érkeztek, hanem nyaralni jöttek Szegedre, de azt mondták, hogy ha már itt vannak, nem hagyják ki a vásárt sem. Ők egyébként szoknak a táborába tartoztak, akik nem nagyon vásároltak, inkább csak nézelődtek. Pedig választék bőven volt, szinte mindent árultak a kirakodóvásárosok.

Kezdjük mindjárt az eperrel, amit a híd lábánál árultak, kilónként kétezer forintért. Itt azért nem tolongtak, de ez lehet, hogy nem véletlen. Nem volt nagy sor annál a büfékocsinál sem, ahol 2600 forintért adtak egy hamburgert, de hotdogot már kétezerért is lehetett venni. Úgy tűnik viszont, hogy a gumicukor még mindig népszerű, mert a cukroslánynak nem nagyon volt nyugta, folyamatosan voltak nála.