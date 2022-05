A legolcsóbb borok deciliterjéhez már 400 forint alatti áron is hozzá lehet jutni, de láttunk olyan minőségi nedűt is, melynek egyetlen decije 2500 forintba kerül. Tapasztalataink szerint azonban ez a rendezvény most nem a spórolásból szól, hiszen az asztaloknál ülő társaságok általában több üvegnyi bor mellett beszélgetnek. Az ételeket szintén nem mérik olcsón: a sült csülök vagy kolbász kilója 9500 forint, egy pitás gyros 2 ezer, ugyanennyibe kerül egy kürtőskalács, az óriás perec pedig egy ezres.

Mélyen a pénztárcába kell tehát nyúlni egy estés szórakozásért, a hangulatra azonban nem lehet panasz. A hét folyamán fellép többek között Szandi, Orsovai Reni, Szabó Ádám, Kökény Attila és Zdroba Patrik is, és persze ne felejtsük el, hogy péntektől indul a Dóm téri kavalkád nagykoncertekkel, szombaton és vasárnap pedig az ünnepségsorozat egyik csúcspontjaként jön a Hídi vásár.