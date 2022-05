A Szeged Napja programsorozat minden évben az egyik legkiemeltebb turisztikai időszak a városban. Aki ebben a két hétben szeretne szállást találni, bizony nincs egyszerű helyzetben, a legtöbb hotel, apartman és magánszállás ugyanis telt házas. Szétnéztünk a kínálatban, akad-e és ha igen, mennyiért szoba azoknak, akik most döntenének úgy, hogy például a Hídivásár vagy a Borfesztivál miatt ide­utaznak néhány napra.

Az egyik szálláskereső oldal adatai szerint pénteki érkezéssel és vasárnapi távozással, azaz két éjszakára két főnek jelenleg hét szálláshely kínált még kedd délelőtt szobát, ebből kettő azonban városon kívül található. Aki ragaszkodik Szegedhez, a legolcsóbb ajánlatot egy vendégházban 34 ezer forintért, a legdrágábbat egy apartmanban 120 ezer forintért kapja meg.

Megnéztük a másik nagy szálláskeresőt is, ott még durvább árakat találtunk. Egy kemping és egy nyaraló ajánlatát leszámítva a két éjszakáért csak 100 ezer forint feletti árakért kínáltak még szabad szobákat 9 helyen, és ezek egyike sem szálloda, hanem magánszállások és apartmanok. A legdrágább ajánlat csaknem 252 ezer forint. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy rendezvények időszakában a szokásosnál jóval magasabb áron is lehet értékesíteni szálláshelyeket, ezt a trendet tapasztalja most az, aki az utolsó pillanatban kapott észbe.

Molnár Péter, a Hunguest Hotel Forrás értékesítési vezetője elmondta, a Borfesztivál időpontját minden évben a kiemelt események között tartják számon.

Csütörtökön és pénteken egy orvoskonferenciát látunk vendégül, amelynek következtében sajnos a kiránduló vendégek most kiszorultak a szállodából. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban pár héttel ezelőtt elérhetővé tettük a hétvégi minimum 2 éjszakás tartózkodás helyett a szombaton, 1 éjszakára történő foglalás lehetőségét is. Az akciónak olyan nagy sikere lett, hogy már csak egy-két szobát tudunk értékesíteni erre az éjszakára

– mondta.

Az Art Hotelben azonban már a Borfesztivál kezdete óta nincs szabad szoba.

Sok céges partner erre az időszakra szervezett csapatépítőket. Ez a korábbi években is jellemző volt, de most különösen sok ilyen megkeresést kaptunk – mondta el Pusztai Szőry Anett értékesítési vezető. Hozzátette, a mintegy 90 százalékos töltöttséget már egy hónapja elérték, mostanra már csak lemondás esetén tudnak szobát adni az érdeklődőknek.

Hasonlóan nagy foglaltságra lehet majd még számítani idén nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok előadásnapjain, illetve a vizes világbajnokság időszakában is.