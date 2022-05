1991-ben jött létre a Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport Polgárőr Egyesület, amelynek alapító tagjai közt ott volt az a Csonka Imre is, akit idén május elsején Kiskundorozsmáért Emlék­éremmel tüntettek ki, és aki korábban kiérdemelte már az Országos Polgárőr Szövetség Polgárőr Érdemkereszt ezüst és bronz fokozatát is. A közelmúltban Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is dicséretben részesítette.

Az alapító tagok közül már csak én vagyok. Mindenki más elhunyt vagy kiöregedett, így már nem dolgozik polgárőrként. Heten hoztuk létre a polgárőrséget Dorozsmán, a tagok közt volt Angyal Ferenc, Szabó Ferenc, Bálint István, Simon Ferenc, Thurzó Ferenc és Papp István is. Azért hoztuk létre a szervezetet, mert a közbiztonság javításáért szerettünk volna tenni helyben. Éjszakánként 3-4 órás járőrözést vállaltunk a munkahelyünk mellett, ahogyan azt teszik ma is sokan. Töb­­ben úgy vélik, hogy a polgárőrök nagyon jól ke­resnek, pedig ez nem így van, mi ingyen és önkéntesen teszünk a köznyugalom megőrzéséért, csakis a működéshez kapunk támogatást az OPSZ-től, valamint a dorozsmai képviselőktől és a vállalkozóktól – mondta el lapunknak.

1200-as Ladával kezdték

Csonka Imre elárulta, a kezdetekben éveken keresztül saját autóval, saját költségre végezték a polgárőrfeladatokat, majd később a dorozsmaiak összefogásának köszönhetően lett egy 1200-as La­­dájuk, azzal járőröztek.

Később aztán kaptunk egy 1600-as Ladát is, amelyet a szerelők felújítottak nekünk, ők voltak akkor a támogatóink. Ma már az OPSZ-től kapunk autót, jelenleg egy Suzukival és egy Škodával teljesítünk szolgálatot. Az indulásunkkor Szőke Péter volt a rendőrkapitány Szegeden, tőle kaptunk CB-rádiót az autóba, azon keresztül tudtunk kommunikálni a rendőrökkel. Ma már erre sincs szükségünk, mobiltelefonon teszünk jelentést a rendőrségnek. Minden szolgálatunk megkezdésekor be kell jelentkeznünk a 112-n keresztül, valamint a Szegedi Rend­őrkapitánysággal is egyeztetünk induláskor, ugyanis ha nincs körzeti megbízott Dorozsmán, akkor őket kell értesítenünk, ha problémát észleltünk – magyarázta.

Biztonságos rendezvények

Csonka Imre szerint szépen fejlődött a csapatuk az évek során, ma 28 tagjuk van, persze közülük sokan tiszteletbeli tagok, rendsze­resen 9-10 fő vállal szolgálatot. Megjegyezte, bár a járőrözés to­vábbra is megmaradt, hiszen ők a „rendőrök szemei”, de manapság főként a rendezvények biztosításában kéri a segítségüket a rendőrség. Legyen szó a Dorozsmai Napokról, virágosztásról, majálisról, koszorúzásról, augusztus 20-ról vagy épp a Mindenki Karácsonyáról, a dorozsmaiak tudják, hogy számíthatnak ránk. Az ilyen események esetén legalább 3 polgárőrre van szükség, az én feladatom pedig az, hogy irányítsam a rendezvény biztosítását. A migráció szerencsére Dorozsmát nem érinti, de a határon már kellett járőröznöm a rendőrökkel közösen, valamint néhányszor előfordult, hogy a közelben migránscsoportra lettem figyelmes, akkor egyből szóltam a rendőrségnek – avatott be teendőikbe.

Családban marad

Csonka Imre szerint polgárőrnek lenni elhivatottságot jelent, nem véletlen az, hogy otthagyni senki sem szokta a szövetséget, csak akkor nem vállalnak már szolgálatot, ha olyan idősnek érzik magukat, de akkor is tiszteletbeli tagok maradnak. Úgy véli, jó polgárőr csakis az lehet, aki jó kommunikációs készséggel rendelkezik, aki figyel az embertársaira, és megértő velük, és akinek fontos a környezetének védelme.

Nem szabad agresszívnak lenni, úgy kell kommunikálni má­­sokkal, ahogyan mi is szeretnénk, hogy beszéljenek velünk. Nekünk nem feladatunk a szankcionálás, mi nem büntetünk, ahogyan igazoltatásra sem vagyunk jogosultak. Mi civil szervezetként a bűnmegelőzésért teszünk, igyekszünk megelőzni a konfliktusokat, mert úgy véljük, hogy a megelőzés sokkal könnyebb, mint a baj utáni sebet begyógyítani – emelte ki.

Ma már nyugdíjas, korábban gépi forgácsolóként dolgozott, valamint birkózott is, versenyzett is a sportágban, később pedig edző volt a SZEOL birkózószakosztályánál.Ahogyan minden polgárőr, úgy Csonka Imre is a szabadidejét áldozza a köznyugalom megőrzésére. Ma már nyugdíjas, korábban gépi forgácsolóként dolgozott, valamint birkózott is, versenyzett is a sportágban, később pedig edző volt a SZEOL birkózószakosztályánál. Úgy véli, a sport által kapott állóképesség is jól jön a polgárőrfeladatok ellátásához.

Kérdésünkre elmondta, két fiú­­gyermek édesapja, feleségével pedig 47 éve házasok. Nagyobbik fia 42, míg a kisebbik 32 éves, utóbbi követte őt a polgárőrségben, 18 éves korában lett tagja a szervezetnek, így előfordult már az is, hogy együtt vettek részt egy-egy rendezvény lebonyolításában.

