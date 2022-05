ÚtOn: Az Algyői úton már hosszú sor van a Ladvánszky utcai lámpánál, de tele van a Dorozsmai út, Bajai út , Szabadkai út valamint a Szőregi úton is sor van befelé. A körutakon, sugárutakon sok a jármű, a lámpáknál kisebb-nagyobb sorok vannak. Újszegedi részen a híd feljárókban már alakulnak a sorok, a hidakon lassul a haladás. A Kelemen utca tele van. Az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics téri körforgalomnál és a Boldogasszony sugárúton torlódás van. A Stefánián folynak a munkálatok, fennakadást okozhat a közlekedésben. Mérey utca még mindig zsák utca a Mars tér felől. A Bécsi körúton is kerülgetni kell az elkerített felbontást. Sokan vannak a Csillag térnél és a Szilléri sugárút is tele van. Nehézkes a kihajtás a Fecske utcából, Hajós utcából és a Dankó Pista utcából. A Felső Tisza- Parton sincs hiány autóból, sokan érkeznek az Irinyi utcán Tápé felől. A Rakparton is lassul a haladás. A Roosevelt térnél nem lehet parkolni, illetve a halászcsárdához bemenni sem, mert felmarták az utat. Az Algyői úton a felüljáró alatt biciklis gázolás történt. A Székely soron, Népkert soron fokozottan kell figyelni egy őz rohangál.

A középszintű írásbeli 180 percig tart, a diákoknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, a második szöveges (kifejtendő) feladatokból áll.

A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Az írásbeli feladatsort 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat csaknem fele a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

Segédeszközként a vizsgázók az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlaszt használhatják, ezt a diákoknak kell magukkal vinniük. Vizsgacsoportonként legalább három helyesírási szótárt az iskola biztosít.

A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, a középszintűhöz hasonlóan. A diákok először az első feladatlapot oldják meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a második feladatlapot.

A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval.

Csütörtökön megkezdődnek az idegen nyelvi vizsgák, a diákok angolból tesznek írásbelit érettségit.