Egy hónapig ismét Szentes lesz az Omega-város: Szombathelytől Nyíregyházáig jöttek a zenekar rajongói, hogy részesei legyenek a II. Szentes Kultfeszt nyitányaként megszervezett, az együttest ünneplő kiállításnak. Az Arató Mátyás és Kutasi Sándor által szervezett rajongói tárlaton nemcsak a sokak fiatalkorát meghatározó együttes rajongói gyűltek össze, de egykori zenészek, stábtagok is csatlakoztak az ünneplőkhöz.



Minden, ami Omega



Aki a hatvanas, a hetvenes vagy a nyolcvanas években nőtt fel, az biztos, hogy jó pár Omega-slágert fúj kívülről, de a későbbi generációknak is ismerős a hazai rocktörténet megkerülhetetlen zenekara. Az együttes életébe a rajongók szemén keresztül pillanthatunk bele a Tokácsli Galériában.

Látható a hatvan év összes hanghordozója, lemezei, CD-i, kazettái; nemzetközi és magyar koncertplakátjai és az együttes tagjainak személyes tárgyai. Vannak olyan darabok is, amik eddig még nem szerepeltek sehol sem kiállításon, mint egy ’68-as turnéplakát vagy a Gyöngyhajú lány egy 1970-es japán kislemeze – beszélt a tárlat anyagáról Kutasi Sándor Omega-rajongó, a kiállítás egyik szervezője.



Emlék emlék hátán



A régi relikviák kapcsán minden rajongónak van egy, a zenekarhoz kapcsolódó személyes emléke vagy története.



Gazdag László, az Omega Fan Club vezetője mellett Sülyi Péter is ott volt a megnyitón, aki dalszövegíróként a ‘70-es évek elején kezdett együtt dolgozni az Omega zenekarral, és olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Fekete pillangó vagy a Nem tudom a neved. Mellettük Kovacsics András, aki 1962–67 között volt az együttes gitárosa, és Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa is szívesen nosztalgiázott a rajongókkal.



Örüljünk a jónak



Azért is fontos ez a pillanat az Omegának és a mi életünknek, mert az együttes rajongóinak az elmúlt két évben nem sok jóban volt részük. Sok szomorú esemény történt, de most van egy olyan, ahol örülhetünk. Most örüljünk annak az ötven­nyolc évnek, ami jó volt – fogalmazott Arató Mátyás.



A tárlatot a szervezők nemcsak azoknak ajánlják, akik végigkövették az Omega pályafutását, de azoknak is, akik esetleg csak szüleiktől hallottak a Gyöngyhajú lányról. A fiataloknak idegen lehet ez a ruházat, ezek a hanghordozók, számukra egy történelmi utazásra is jó egy ilyen kiállítás – tette hozzá a szervező.