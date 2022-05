Vezető hírek 2 órája

Továbbra is terjed a madárinfluenza

A madárinfluenza továbbra is terjed az országban, és ez a megállapítás Csongrád-Csanád megyére is igaz. Előfordult már, hogy komplett libaállományt kellett elpusztítani Szentesen és Csengelén is.

Megyénkben is számos állattartó telepen kellett óvintézkedéseket elrendelni. Illusztráció: Cseh Gábor/MW

Településünk is érintett a madárinfluenzában, éppen ma jött egy e-mail arról, hogy Pusztaszer északi és északnyugati közigazgatási területét megfigyelési körzetté nyilvánították. Vagyis a helyi gazdák baromfijai is szenvednek, veszélyben vannak a fertőzéstől – közölte Jaksa Tibor, a község jegyzője. Elmondta, hogy Csengelén az egyik ismerőse libát tenyésztett és a jelentős állományban is megjelent a betegség, ezért el kellett pusztítani a szárnyasokat. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal legfrissebb, május 18-i keltezésű határozatából az is kiderült, hogy a környéken Pusztaszeren kívül Kisteleknek szintén az északi, északnyugati közigazgatási területére, Csengele teljes belterületére, valamint északi, nyugati és keleti külterületére és Tömörkény nyugati közigazgatási kül- és belterületére rendeltek el megfigyelési körzetet. Az ezzel kapcsolatos intézkedések, tiltások, szabályok sora hosszú, ezzel az érintettek tisz­­tában vannak, és mindenki érdekében betartják. A Nébih honlapja pedig pár nappal korábban arról számolt be, hogy laboratóriumuk Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye újabb területein igazolta a madárinfluenza-vírust, és a fertőzéssel érintett állományok felszámolása fo­lyamatban van. Az esetek azt bizonyítják, hogy a vírus nemcsak a szomszédos állattartó telepekre, hanem nagyobb tá­­volságokra is eljuthat, ezért a járványvédelmi fegyelem la­­zítása még az ország madárinfluenzától mentes területein sem megengedett – állapítja meg a beszámoló. A tünetek jelentkeztek Szentesen is egy 3050 egyedet számláló tenyészlúdállományban – felszámolása zajlik –, amit a H5N1 altípus okozott. Korábban, mintegy 1 hete érintett volt Szentesen kívül megfigyelési körzetként Csengele, Csongrád, Forráskút, Balástya, Bordány, Csanytelek, Felgyő, Kistelek, Mórahalom, Nagytőke, Ruzsa, Szatymaz, Szegvár, Üllés, Zákányszék és Zsombó. Búza Zsolt, Baks polgármes­tere arról számolt be, hogy náluk nincsenek madártartó, nagy tenyésztőtelepek, ezért a madárinfluenza sem ütötte még fel a fejét, és bíznak benne, ez a jövőben is így marad. Tóth Tibor, Csengele polgármestere megerősítette, hogy egy fertőzött libaállományt el kellett pusztítani náluk, de megjegyezte: a járvány már visszaszorulóban van községükben.

