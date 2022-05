A kancellár az elmúlt hat évben jelentős változtatásokat vitt végbe az Egyetem működtetése terén, a funkcionális, támogató területek hatékonyságát, valamint a gazdálkodás átláthatóságát is növelte. Az Egyetem ezeknek köszönhetően zökkenőmentesen tudott átállni a modellváltás követelte versenynek, megfelelve a teljesítmény-elvárásoknak.

A fejlesztések prioritásaként az oktatás mellett a kutatást, az egészségügyi ellátást, valamint a társadalmi szerepvállalást is magába foglaló harmadik missziós tevékenységet jelölte ki a kancellár.

Véleményem szerint a Szegedi Tudományegyetem jelenleg is az ország egyik legkiválóbb felsőoktatási intézménye, ahhoz pedig, hogy pozíciónkat tovább erősítsük a nemzetközi szférában is, folytatni kell a már Klebelsberg Kunó által megkezdett egyetemi építkezéseket és fejlesztéseket – fogalmazott Fendler Judit, aki kiemelte: az egyetemi saját forrásokból, kormányzati és uniós támogatásból megvalósult több tíz milliárdos fejlesztések közül az egyik legnagyobb beruházási terv a Kardiovaszkuláris Kiválósági Központ létrehozása, amely a gyógyítás, az oktatás és a kutatás színtere is lesz egyben.

Elmondta: hamarosan befejeződik a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának felújítása. Az ELI-ALPS köré megálmodott Science Park fejlesztése pedig az év elején fontos mérföldkőhöz érkezett, megtörtént az Inkubátorház átadása. Ezen kívül megújult a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Koraszülött Intenzív Osztály, az év elején pedig befogadta az első vérmintákat az SZTE Biobank.

Folyamatban van többek között az Északi Klinikaparkban a volt Sebészeti Klinika teljes átalakítása és felújítása. Itt valósul meg a régóta hiányzó Egészségügyi Képzési Tömb is, valamint zajlik a Tisza-parton a Gyermekpszichiátria kialakítása és az Infektológiai Klinika építése. A gyermek sürgősségi ellátás is teljesen átalakul, hamarosan ott is kezdődik az építkezés. Külön öröm, hogy az RRF források egyik első fejlesztése a Fogorvostudományi Kar új épülete lesz, ez az építkezés júliusban indulhat. Soha ennyi toronydaru nem magasodott még Szeged városa fölé, mint az utóbbi években.

Az országban elsőként a Szegedi Tudományegyetemen jött létre egy olyan Interdiszciplináris Kiválósági Központ, amely a tudományterületeken átívelő szervezeti egységként növeli az Egyetem tevékenységeinek hatékonyságát, a meglévő szinergiák kihasználását.

A Szegedi Tudományegyetem történetének legnagyobb jelentőségű fenntartóváltásának előkészítését és megvalósítását Fendler Judit irányításával sikeresen valósította meg az intézmény.

A Szegedi Tudományegyetem kancellári megbízatását eddigi szakmai pályafutásom csúcsának tekintem, hiszen munkámmal Magyarország egyik legkiemelkedőbb oktató, kutató és gyógyító intézményét szolgálhatom - hangsúlyozta Fendler Judit, aki szerint az egész magyar felsőoktatás és az ország számára egyaránt fontos, hogy a szegedi egyetem megvalósíthassa azokat a szakmai fejlesztési terveit, melyek révén egyre előkelőbb helyre emelkedhet a világ egyetemeinek rangsorában.

Célja annak elősegítése, hogy az SZTE-n kiemelkedő tudományos eredmények szülessenek mind az alap-, mind pedig az alkalmazott kutatások területén és, hogy az iparral és más külső szereplőkkel való együttműködés révén nőjön az egyetem saját bevétel-termelő képessége.

Egészségügyi közgazdászként kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy Szegeden és az egész régióban megvalósuljon a XXI. század igényeinek megfelelő betegellátás, és hogy nőjön az egyetem szakember-vonzási és megtartási képessége.