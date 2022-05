Kétévente rendezik meg az EuroSkills versenyeket, melyeken az európai szakképzésben részt vevő diákok legjobbjai mérkőznek meg egymással. Idén ápolás és gondozás szakágban az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola kiemelkedően szerepelt.

Amellett, hogy – mint azt pár napja megírtuk – a hasonló lebonyolítású WorldSkills világversenyen szegedi győzelem született, így egy Kossuth Zsuzsa-s diák képviselheti hazánkat a sanghaji világversenyen, az európai szintű testvérversenyen is az intézmény tanulói uralták a mezőnyt.

A Szakma Sztár versenyről öten jutottak be a döntőbe, melyen eldőlt, ki lesz az EuroSkills magyar résztvevője, ebből hárman, Joó Emese Zsuzsanna, Megyeri Réka Rebeka és Borsos Ábel a szegedi iskola diákjai.

Tovább szépíti eredményüket, hogy a negyedik bejutó egy egyetemista ápolóhallgató volt, hiszen a verseny kiírása értelmében 25 év alatt részt lehet venni a megmérettetésen. Vagyis kijelenthető, hogy hazánk négy legjobb középiskolás ápolótanulója közül három szegedi.



A versenyen egy fiatal cukorbeteget kellett tájékoztatniuk arról, hogyan tudja otthon ellátni magát, ki kellett tölteniük egy pszichológiai tesztet, illetve kaptak egy elsősegélynyújtó feladatot is, melyben előbb egy rollerbalesetest, majd egy segítőnek érkező, angolul beszélő embert is el kellett látniuk, aki elájult. A verseny nehézségét az jelentette, hogy a feladatokat nézőközönség előtt kellett végrehajtaniuk, hiszen egy nyitott rendezvényen tartották a válogatót, amelynek célja a szakmák bemutatása volt, és mint mesélték, többen be­­kiabáltak, zavarták őket.

Egy hónappal a verseny előtt kezdtük meg a felkészülést, hiszen ekkor hirdették meg. Meglehetősen nehéz volt, hiszen ebben az időszakban a diákok már gyakorlaton vannak, így azokkal is össze kellett egyeztetni az időpontokat – mesélte a diákok egyik felkészítő tanára, Boller Györgyi, aki mellett Németh Zoltánné Torma Ida segítette még a fiatalokat. A diákok természetesen a közös munka mellett egyénileg is készültek: videókat néztek, és átnézték az elméletet. Arra a kérdésre, hogy a rövid idő ellenére hogyan tudtak ilyen sikeresen szerepelni, a diákok azt mondták, az iskolában nagyon jó képzést kapnak, melyre magabiztosan tudnak alapozni.



Emese egyébként a második helyen végzett, Réka – aki a WorldSkills versenyen harmadik lett – duplázni tudott, mert itt is bronzérmet szerzett, Ábel pedig ötödik helyen zárta a rangos megmérettetést. Ezen a versenyen tehát nem szegedi lett a továbbjutó, tanáraik azonban így is büszkék rájuk. És mivel még koruk engedi, hogy 2 év múlva újra megmérettessék magukat, már most kijelentették: ott lesznek a következő EuroSkills versenyen is.