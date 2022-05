Elkötelezett vagyok a térség fejlődése, illetve a Homokhátságon élők életminőségének javítása érdekében, ezért is örülök ennek a fejlesztésnek – jelentette ki Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője csütörtökön délelőtt Üllés határában egy aszfaltterítőgép, más néven finisher és egy vibrációs úthenger előtt miközben a friss, még ragadós, meleg aszfalt szaga gomolygott körülöttünk.

Ahogy a kampányomban is ígértem, mivel az itt élők életminőségét jelentősen befolyásolja az utak állapota, minden olyan fejlesztést támogatni fogok és lobbizok érte, amely a Homokhátság úthálózatát fejleszti. Most, itt az Üllés külterületén lévő út fejlesztése van folyamatban, de nemsokára kezdődik a Forráskút-Balástya és a Zákányszék-Bordány közötti szakasz fejlesztése. De ezeken kívül számos útszakasz újul majd meg a jövőben a térségben élők érdekében – mondta a képviselő átkiabálva a munkagépek és a forgalom zaját.

Nemrég készült el az Üllés-Forráskút közötti útszakasz, ami azért is nagyszerű mert régi álmunk válik így valóra szakaszonként. Ígéretet kaptunk a Forráskút és az autópálya-felhajtó közötti rettentő rossz állapotú útszakasz felújítására is. Ehhez nyilván szükség lesz még a Forráskút-Üllés közötti szakasz felújítására – magyarázta Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere. Hozzátette, nem állnak meg itt a fejlesztések, például Üllés belterületén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásába lévő útszakaszok is megújulnak.

Üllés határában két nap alatt 920 tonna aszfalt felhasználásával 1,6 kilométer hosszú útszakasz újult meg. Fotó: Arany T. János

Úgy tűnik, hogy 2022 az aszfalt éve lesz Üllésen, hiszen külterületi útjaink is újulnak meg önkormányzati forrásból, illetve a belterületen lévő aszfalthibákat is kijavítják idén – tette hozzá a polgármester.

Üllés határában két nap alatt 920 tonna aszfalt felhasználásával 1,6 kilométer hosszú útszakasz újul meg. A burkolatfestésre később kerül sor. Pénteken már költözik a csapat Ruzsára, ahol három kilométer hosszan négy útszakasz újul majd meg a jövő hét elején.