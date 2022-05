Kertek, parkok gyepén, korha­­dó fa közelében, komposztnál találkozhatunk óriás tőrösdarazsakkal májustól. Akár tömegesen is keringhetnek lassan, a talaj közelében. Első látásra sokan a lódarázzsal keverik össze ezeket a rovarokat, meg is szoktak ijedni tőlük. Emiatt sokszor kiirtatják, lemérgeztetik, pedig 50 ezer forint büntetés jár érte, ha elpusztítanak egyetlen példányt Európa legnagyobb hártyásszárnyújából. Fél tucat tőrösdarázsfaj él Magyarországon, például a sötétszárnyú, de a legnagyobb közülük az óriás tőrösdarázs, amely hazánkban védett.



Védett és hasznos



A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy a tőrösdarázs hasznos: jó, ha tudja a lakosság is, beleértve a rovarirtókat. Akár cserebogárlárvában is fejlődik – tudtuk meg Csehó Gábortól, a szegedi Csermely Egyesület vezetőjétől. Ő maga is megfigyelt már pusztás területen óriás tőrösdarazsat, ahol nem volt korhadt fa, tehát rózsa-, orrszarvú- vagy szarvasbogárlárva sem a közelben. Az MME is kihangsúlyozta, hogy a rovar része a biológiai védekezésnek a kiskertben, hiszen segít kordában tartani a cserebogarak állományát.



Békén kell hagyni



Csehó Gábort arról is kérdeztük, mi a teendő, ha megjelenik a kertünkben – esetleg óvoda, iskola udvarán – az óriás tőrösdarázs. Kiderült, hogy semmi, az a legjobb, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk. Nem tá­­mad ugyanis emberekre, háziállatokra is veszélytelen: mi nem érdekeljük, csak egyes lárvák. Bár rendelkezik fullánkkal, tud szúrni, arra na­gyon nehéz rávenni. Ha nem fogjuk meg, nem bánt. Mérge sem fájdalomkeltésre szolgál, hanem a lárvák lebénítására. A nőstény 4-5 centiméteres is lehet, ezért is nézik sokan lódarázsnak, de annyira nem nehéz megkülönböztetni a két darázsfajt. A Csermely Egyesület vezetője elmondta, a potroh, az előtor és a fej mintázata is különbözik. A lódarázs kisebb, potrohán feketéből sárgába men­­nek át a sávok.



Lárvákba petézik



Ha már ennyi szó esett a lárvákról, érdemes arra is kitérni, amiért az Alien-filmek jutottak eszünkbe a tőrösdarazsakról. Parazitoidok, azaz szaporodásukhoz, a peterakáshoz na­­gyobb rovarok, elsősorban lemezescsápú bogarak lárváira van szükségük. A korhadt fában fejlődő lárvákhoz a faanyagon keresztül férnek hozzá, a cserebogárpajorhoz beássák magukat a talajba. Szúrásukkal megbénítják a lárvát, majd belepetéznek, és a kikelő saját lárvájuk belülről fogyasztja el az „áldozatot”. Mivel nem bántanak, akár le is ülhetünk a közelükben, és megfigyelhetjük ezeket a rovarokat, ha belefutunk egy „rajzásba”.