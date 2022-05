Vezető hírek 1 órája

Velünk maradhat a távmunka

A pandémia nyomán széles körben alkalmazott távmunka és „járványhelyzeti home office” már nem is annyira speciális foglalkoztatási forma. Kialakult munkavédelmi szabályai is beépülnek az általános jogrendbe, így azok a veszélyhelyzet megszűnését követően is érvényesek maradnak.

Veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló 487/2020. kormányrendeletben található előírásokat kell alkalmazni a munkaviszonyban foglalkoztatottaknál, ezeket a szabályokat ismernie kell minden munkáltatónak. A távmunkavégzés – a foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján – a dolgozó által biztosított eszközzel is történhet. Ilyenkor a cég kockázatértékeléssel győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. Az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel végzett távmunka esetén a foglalkoztató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti. A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a felek írásban megállapodnak a munkavégzés helyéről. Ez csak munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített hely lehet. Fontos, hogy itt a dolgozó a foglalkoztató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a körülmények megfelelnek-e a követelményeknek, az alkalmazottak ismerik-e, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Ugyanakkor a magáningatlan területére a munkavédelmi képviselő csak a dolgozó beleegyezésével léphet be. Fontos, hogy ha a távmunkavégzés az alkalmazott otthonában történik, nem az egész lakás minősül munkahelynek, hanem csak az, amiről a felek megállapodtak. Számítástechnikai eszközzel végzett munka esetén ez az a terület, ahol az asztalt, széket, számítógépet, irattároló szekrényt elhelyezték.

A helyiségnek többek között megfelelően szellőztethetőnek, fűthetőnek, természetes és mesterséges megvilágítással ellátottnak kell lennie. Amennyiben a dolgozó olyan helyen tartózkodik, ahol nem a munkáját végzi, vagy nem azzal összefüggésben van jelen, akkor ott szervezett távmunkavégzésről sem beszélhetünk. A hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a foglalkoztatót és az alkalmazottat az ellenőrzés megkezdése előtt legalább három nappal köteles tájékoztatni.

És a rezsi?



A foglalkoztatónak lehetősége van adómentes rezsiátalányt fizetni a dolgozónak, de nem kötelező megtéríteni az otthoni munkavégzés miatt felvetődő többletköltségeket. Tételes rezsielszámolásra sincs lehetőség, az szja-mentes átalány mértéke legfeljebb a minimálbér tíz százaléka lehet, vagyis idén havonta maximum húszezer forint.

