Elfogadta a közgyűlés a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. tavalyi évről szóló beszámolóját. A cég valamivel több mint 50 millió forintos veszteséggel zárta 2021-et, 596 millió forint nettó árbevétel mellett.

A cég egyébként – valószínűleg még a koronavírus-járvány miatt – alultervezte a bevételeit. A beszámolóból kiderül, hogy a Belvárosi mozi üzemeltetéséből 19 millió 500 ezer forintra számítottak, de végül több mint 27 millió forint jött be. A legtöbb pénz a rendezvényszervezési üzletágból érkezett a városi céghez. Ebből csaknem 313 millió forintot kerestek, a tervezett 288 millió forint helyett. Jól muzsikált az újranyitott partfürdő is.

Szállásra és kempingre majdnem 17 millió forintot költöttek a Szegedre látogatók.

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.-hez tartozik a partfürdő, az IH rendezvényközpont, a Belvárosi mozi és többek között a régi zsinagóga is. Az egyik legtöbb bevételt – ahogy írtuk–, a rendezvényszervezés hozta. A Szegedi Ifjúsági Napokon több mint 150 zenekar lépett fel. Ez a fesztivál azért is volt most fontos, mert 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem lehetett megtartani.

Tavaly is csak védettségi igazolvánnyal lehetett fesztiválozni, ami miatt 20 százalékos látogatócsökkenés történt 2019-hez képest. A 2021-es SZIN-en egyébként csak hazai előadók léptek fel, a már lekötött külföldi produkciók idén érkeznek majd a Partfürdőre. A statisztika szerint a fesztiválozók egy része 120 kilométeres körzetből érkezett Szegedre, a másik jelentős csoport pedig a fővárosi közönség volt. Az összes látogató 64 százaléka továbbra is a 16–25 éves korosztályból kerül ki, 35 év felettiek pedig csak 12 százaléknyian voltak szórakozni.

A másik nagy zászlóshajó pedig az IH rendezvényközpont.

A kétszintes, több mint 1000 négyzetméter hasznos alapterületű épületet rendszeresen bérbe adják különféle rendezvényekre, egyebek mellett esküvőkre. Az IH ideális rendezvényhelyszín kulturális programoknak, konferenciáknak, tréningeknek, esküvőknek, báloknak, kiállításoknak. A vírus viszont itt is éreztette a hatását. Január és május között 60 rendezvényt kellett lemondani, ami komoly bevételki­esést jelentett.

A beszámolóból egyébként az is kiderült, hogy a cég veszteségének csökkentésében komoly szerepet vállalt a magyar állam. A Rendezvényközpont is igénybe vette egyebek mellett a bértámogatást.