Védegylet őrzi Mátyás emlékét



Pataki Mátyás emlékének megőrzésére tavaly védegylet jött létre, melyet többek közt volt főiskolás évfolyamtársa, Király Fanni hívott életre, ő több mint 30 évig volt barátja Mátyásnak. Lapunknak elmondta, Pataki Mátyás Védegylet néven hoztak létre egy nyilvános Facebook-csoportot, melyhez bárki csatlakozhat, így rövid idő alatt 500-nál is több tagja lett az egyletnek. A tagok közt vannak a családtagok, rokonok, barátok, és persze sok olyan személy is, aki lehet, hogy sosem találkozott Mátyással, de követte, szerette a munkáját.



Ilyen burkolatok között élni egészen más életminőséget jelent.Matyi önzetlen jó barát volt, és ismeretleneknek is mindig segített, így mindannyian úgy éreztük, hogy ezt viszonoznunk kell. A védegyletet azzal a céllal hoztuk létre, hogy támogassuk az özvegyet, Szűcs Eszter Anitát, aki nemcsak felesége, hanem tervezőtársa is volt Matyinak. Arra kértünk minden tagot, hogy lehetőségei szerint anyagilag támogassa a családot, hiszen a cég nehéz helyzetbe került. Matyi fantasztikus innovációt, életművet, nemzetközi karriert hozott létre, de állandó anyagi nehézséggel küzdött a cége, ezt pedig többek közt az okozta, hogy minden feladatból kivette a részét, hatalmas elhivatottsággal végezte a fejlesztéseket, azonban egy-egy új forma és máz kísérlet hónapokba telt. Nagy szellemi befektetést igényelt minden projekt, ez okozta a költséggondokat. A felesége ennek ellenére mindenképp fenn akarta tartani a céget, ehhez viszont racionalizálni kellett. Eszter egy jogász barát segítségével átszervezte a működést, melyben a védegylet is segített, többek közt építész, közgazdász, grafikus és fotós tagjaink nyújtottak segítő kezet – számolt be la- punknak.



Továbbra is működik a manufaktúra



Király Fanni elárulta, az átszervezésben a HK-CERAM Kerámiagyártó Kft. is segített, ahogyan tette azt korábban is több terv megvalósításában. Sőt, közös munkát is végzett a társaság Mátyással, ilyen volt a köztéri kutak létrehozása. Például a felújított Szentesi Üdülőközpont bejáratánál lévő díszkút is közös munkájuk gyümölcse.



Matyi fantasztikus innovációt, életművet, nemzetközi karriert hozott létre – Király Fanni, a védegylet alapítója.

– A segítségnyújtás mellett célként tűztük ki azt is, hogy folyamatosan hírt adjunk arról, hogy a Pataki Tiles működik, tehát lehet egyedi, különleges csempét rendelni. Eszter is azt mondta, hogy a legnagyobb segítség az, ha munkát kapnak, mert úgy tudják az alkalmazottakat is fizetni. Minden lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy hírét vigyük az újszentiváni manufaktúrának. Nemrégiben például a védegylet egyik belsőépítész tagja írt egy cikket a csempékről, ezzel pedig sokakat értünk el. Azt szeretnénk, hogy a köztudatban ott legyen, hogy ilyen burkolatok között élni egészen más életminőséget jelent. Akinek ezek a csempék megtalálhatóak az otthonában, sokkal jobban elkezd kötődni ahhoz, ezzel együtt a családjához is, mert sokkal több időt szeretne otthon tölteni, annyira szépek ezek a burkolatok – emelte ki.



Európában az újszentiváni csempével burkolnak



Király Fanni szerint Mátyás hiánypótló munkát végzett, olyan technikát hozott vissza, ami már nem volt megtalálható hazánkban. Hosszú éveken keresztül nem volt olyan kézműves csempe az országban, amellyel nagy mennyiségben is burkolni lehetett volna.

A Borussia Mönchengladbach labdarúgócsapatának stadionja szomszédságában épült szálloda falán is Pataki Mátyás remekműve látható. Fotó: Pataki Tiles



Ráadásul Matyi rövid időn belül képes volt előállítani műemléki környezetbe illő csempét olyan technológiával, amelyet korábban sosem csinált. A nevéhez kötődik a hágai magyar nagykövetség külső burkolata, számos grúz szálloda burkolata, de több budapesti hotel fogadóterében is a Pataki Tiles csempéi találhatóak meg. Sőt, Pataki Mátyás újszentiváni csempéi díszítik Jamie Oliver budapesti éttermét is. Modern, 21. századi burkolatot készített számos szállodának, intézménynek, étteremnek világszerte – magyarázta.

A Pataki Tiles csempéi díszítik a Rooms Hotel Tbilisiben a közös ebédlőt, az előcsarnokot és az üveges folyosókat is. Fotó: Pataki Tile





A védegylet alapítója szerint mindemellett egyre nagyobb igény mutatkozik a magánházak építésénél, felújításánál is arra, hogy a Pataki Mátyás által fejlesztett csempékkel legyen burkolva a konyha vagy a fürdőszoba. Hozzátette, sokan úgy vélik, hogy a kézműves alapokon nyugvó csempekészítés jóval drágább, mint a burkolattechnikával foglalkozó áruházakban kapható kommersz burkolóanyag. Jelezte, egy konyha esetében, ahova körülbelül 3 négyzetméternyi csempére van szükség, csupán egy wellnesshétvége ára a különbség, de megéri rászánni, hiszen ezáltal igazán egyediek lesznek az otthonok.



Mint ismert, a Pataki Tiles műhelyének fele 2020 őszén leégett, mostanra viszont rendeződni látszik a helyzet, hamarosan helyreállít- ják az épületet. Király Fannitól megtudtuk, már elkészültek a szerkezet tervei, az építkezést pedig kalákában szeretné megvalósítani a védegylet úgy, ahogyan 2 évvel ezelőtt, a tűzeset után segítettek a romok eltakarításában.