Utolsó programját tartotta meg hétfőn a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete a Sürgősségi Hétköznapok című online kerekasztal-beszélgetés sorozatának. Ezúttal Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi szakorvos volt a vendég, aki a medikusoknak arról beszélt, hogy ötödik generációs orvoscsaládból származik, ezért számára nem volt kérdés, hogy az egészségügyi pályát választja, azon belül pedig azért a sürgősségi betegellátás ragadta meg, mert szereti, hogy azonnal megoldandó feladatokat kap.

Elmondta, már 42 éve dolgozik az egészségügyben és idén 40 éve annak, hogy a kórházi munka mellett az Országos Mentőszolgálat munkatársa, jelenleg rohamkocsin dolgozik, és még mindig élvezi azt, amit csinál.

Megjegyezte, 42 évnyi munka után is jól érzi magát a bőrében és sosem érezte azt, hogy kiégett volna, persze szerinte ebben nagy szerepe van annak is, hogy a háttérben egy támogató, motiváló család áll, valamint annak is, hogy ki tud kapcsolódni, például gyakran jár futni. A medikusoknak is azt javasolta, hogy ügyeljenek majd ezekre a dolgokra, ha az egészségügyben dolgoznak.

Zacher szerint azért érdemes a hallgatóknak az akut ellátásban elhelyezkedniük, mert hamar az első vonalba kerülnek, nem kell rezidensként éveken át mappákat hordozgatni, hanem egyből a feladattal találják magukat szembe. Megjegyezte, gyors döntéshozatalra van szükség ebben a szakmában, de az idősebb szakemberek mindig ott állnak a háttérben és fogják a fiatalok kezét. Hozzátette, bár az egyetemen sok dolgot megtanítanak, de a szakmát mindenki a betegágy mellett tanulja meg, ezért is jó, ha valaki már az egyetem mellett elkezd dolgozni az egészségügyben.

A sürgősségi szakorvos úgy véli, a kiszolgáltatott beteg emberen való segítésnél nincs jobb dolog az életben. Elárulta, többször előfordult már vele az, hogy kikapcsolódni ment valahova a feleségével, végül azonban előkerült a mentőskabát az autójából, mert baleset történt a környezetében vagy rosszul lett valaki. Ilyen esetben mindig megkezdi a segítségnyújtást, valamint tárcsázza a 112-t.