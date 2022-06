A húsvét utáni ötvenedik napon Jézus ígéretének beteljesítésére, a Szentlélek elküldésére emlékezünk. Az elmúlt 50 napban vasárnaponként felidéztük azokat az evangéliumi szakaszokat, melyek arról szólnak, hogy Jézust kivégezték, keresztre feszítették, de legyőzte a halált és találkozott az övéivel, akiknek megmutatta, hogy nem jött vissza a földi életbe, de él, és egész testével, emberségével célba jutott, oda vár mindannyiunkat. Az emberi élet egyetlen végső célja az, ahova ő eljutott – mondta el Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök pünkösd ünnepén a székesegyházban.

Az ünnepi szentmisén prédikációjában arról beszélt, hogy minden alkalommal, amikor Jézus találkozik az apostolokkal, három dolgot figyelhetünk meg: Jézus békességét, továbbá hogy küldetést ad, valamint sosem hagyja árván az övéit.

Történelmi időkben a keresztények nem úgy köszöntötték egymást, hogy Dicsértessék a Jézus Krisztus!, hanem úgy, hogy Béke veled! Jézus békéjét kívántuk egymásnak, ami nem olyan béke, amelyet meditációval, jógával el tudunk érni magunknak, annál sokkal mélyebb belső békéről van szó. Arról a békéről, amelyet Jézus emberként is megtapasztalt, tökéletes harmonikus kapcsolata volt Istennel, és ezt a békét akkor is meg tudta őrizni, amikor sunyi módon támadták a farizeusok, amikor ostorozták és amikor keresztre szegezték – mutatott rá. A főpásztor rámutatott, ezt a békét kell magunkban őrizni, továbbadni, hiszen így tudjuk a külső békét is megvalósítani, melynek most különös aktualitása van.