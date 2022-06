Tombol a nyári forróság me­­gyénkben, a helyzet pedig nap­­­­ról napra egyre keményebb lesz. Harmadfokú, vagyis a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, ilyenkor szakemberek is azt javasolják, hogy aki tud, húzódjon hűvös helyre. Feltérképeztük tehát a klasszikus menekülő lehetőségeket, vagyis azokat a nyilvános helyeket, ahol azok is akár több órát is eltölthetnek feltűnés nélkül azok, akiknek nincs otthon légkondijuk. Egy szobahőmérővel felszerelkezve azt is megnéztük, hol van a leghűvösebb.

Körutunkat délelőtt 10 órakor a Rókusi körúti Tescóban kezdtük. Az autó hőmérőjének tanúsága szerint már ekkor is 32 fok volt odakint, így belépve hirtelen kellemesnek tűnt az ottani hőmérséklet. De csak hir­­telen. Pár perc után kiderült, hogy gyakorlatilag az épületben is hihetetlenül meleg van, 28,5 foknál nem mutatott kevesebbet a digitális kijelző. Az egyik üzlet eladója is megjegyezte: nem viszik túlzásba a légkondicionálást. Nem volt jobb a helyzet néhány sarokkal arrébb, a Szeged Plazában sem. A napsütötte, középső részen több mint 29 fok volt, a leghűvösebb sarokban 28. Itt is egy eladótól tudtunk meg pluszinformációkat. Mint mondta, délelőtt mindig meleg van, délutánra jobb a helyzet.

Az Árkád volt az első hely, ahol végre igazi hűvös fogadott bennünket. A legkellemesebb idő természetesen a legalsó szinten volt, a legmelegebbet pedig az éttermek környékén mértük. Mivel itt az üzleteknek is eltérő a hőmérséklete, az is befolyásolja a hőérzetet, honnan milyen levegő zúdul ki, de átlagosan 26 fok körül volt a hőmérséklet, ami akár órákon keresztül is jól viselhető.

Miközben átautóztunk a Napfény Parkba, a borult idő ellenére az autóban már 44 fokra kúszott fel a hőmérséklet. Innen a 35 fokba is élvezet volt kiszállni, de a 26 fokra klimatizált bevásárlóközpontban még jobban esett hűsölni. Ezt egyébként többen már fel is fedezték maguknak, a folyosókon lévő padok mind tele voltak ebédidőben. A kávézóban dolgozó alkalmazott azonban nem élvezte ennyire a hűvös klímát: mivel ő egész nap itt dolgozik, még egy kardigánt is felvett, nyári ruhája ugyanis kevésnek bizonyult ehhez a hőmérséklethez.

Kollégánk Makón is szétnézett, ahol a nyári hőség enyhítésére ismét párakapukat és frissítőpontokat telepítettek a város főterén. Előbbiek a Széchenyi és a Makovecz téren, utóbbiak pedig a Korona, a Hagymaház és a Hagymatikum előtt várják a felfrissülni vágyókat. Ezeknél hűtött vizet kaphatnak a szomjazók. Aki pedig hűs levegőre vágyik, többek között az Aradi utcai Tesco, a Csanád vezér téri SPAR, a Szegedi utcai Lidl és Penny Market üzletben találhat enyhet.