Vörös Andor 1953-ban született Orosházán.

Ez csak a véletlen műve volt. Hódmezővásárhelyi származású édesapámék éppen átutazóban voltak Vásárhelyről Békéscsabára, ahol tanárként dolgoztak, és én Orosházán úgy döntöttem, világra jövök. Békéscsabán nőttem fel, ott éltem 14 éves koromig – mesélte élete kezdetét Vörös Andor. A zene már gyermekkorától az élete része volt.

Ő volt a főszereplő az Egyszer egy királyfiban

Zeneóvodába írattak a szüleim. Még fel is léptünk. Az Egyszer egy királyfiban én voltam a királyfi és a kocsis. Ilyen siker után már nem volt kérdés, hogy zenei általános iskolában folytatom, a zeneiskolában pedig zongorázni is tanultam. Onnan felvételiztem a szegedi konzervatóriumba. Zongora, zeneszerzés szakot végeztem, ezután pedig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán még ének, magyar nyelv és irodalom szakon szereztem diplomát. A klasszikus zene már a középiskolás évek alatt visszaszorult, bár kétségtelen, hogy kiváló alapokat nyújtott ahhoz, hogy könnyűzenei karrierem legyen – mesélte a zenész, aki a főiskolai évek alatt hozta össze első folkzenekarát, a Rokkát és egy a ca­pella kórust is, amit az ének-zene szakos lányokból verbuvált össze. A Rokka népszerű lett, szerte az országban főiskolákon léptek fel, és folkberkekben is egyre ismertebbek lettek. Így kereste meg 1976-ban a Bojtorján együttes is Andort.

Akkoriban vált ketté a Bojtorján, a régi együttesben ketten maradtak. Egy szegedi kollégámmal erősítettük a csapatot. Én lettem a zenei vezető. Nagyon sok hangszeren játszom, az együttesben gitároztam, bendzsóztam, furulyáztam, mandolinoztam is. A bendzsó például úgy jött az életembe, hogy a nagynénémék családja 1945-ben elhagyta az országot, Manhattanban éltek. Évente egyszer kimehettem hozzájuk. Ott hallottam először bendzsót és steel gitárt. Később a Tolcsvay Trióból hozzánk igazolt Pomázi Zoli, így lett végleges a felállásunk – mesélte.

A Bojtorján egyébként korábban, 1972-ben alakult meg Anakonda Rt. néven, amiből hatalmas botrány lett. 1973-ban döntötték meg Chilében Allende elnök hatalmát. A puccs fő támogatója az Anaconda Rt. rézvállalat volt. Az akkori szocialista vezetés kitalálta, hogy a zenekar a puccsot végrehajtó Pinochet elnököt támogatja, ezért egy párthatározattal országosan letiltották a „reakciós” együttest. A zenekarvezető, Kemény Győző jóban volt a KISZ-esekkel, ők javasolták, hogy változtassanak nevet. Így lett Bojtorján a nevük, abból csak nem lehet baj. Abból viszont lehetett volna, hogy az együttes countryzenét játszott, ami ízig-vérig amerikai.

Vörös Andor az elmúlt években már igazi mártélyi lett. A Csongrád-Csanád megyei település a biztos pont az életében. Fotó: Vörös Andor archívuma

Forrás: BIRO ISTVAN

Lendvai Ildikó nem tiltotta, tűrte és támogatta

Mostanában került elő egy dokumentum, amit Lendvai Ildikó írt, aki akkoriban a KISZ Központi Bizottsága kulturális osztályán dolgozott. Azt írta, nem kell félni a countryzenétől. A fiatalok szeretik, mert egyfajta összetartozás-­érzést biztosít. Szóval megengedte a rendszer, hogy countryban utazzunk – emlékezett vissza. Az együttes több fesztivált is szervezett. Az első lemezüket pedig Mártélyon hozták tető alá.

Édesapám néhány évig Mártélyon tanított, akkor ismertem meg a települést. Amióta csak az eszem tudom, minden évben ott töltöttük a nyarat. A szüleim vettek egy telket is, amire építkeztünk. Ennek már van vagy ötven éve. A hétvégi ház azóta is megvan. Bár sok idő eltelt, minden évben visszatérek és maradok négy-öt hónapig. Nyaranta onnan járok fellépni is. Több városban laktam már, de ez az egy biztos pont van az életemben. Minden eddigi fontos eseményem Mártélyhoz köt, vagy ott kezdődött. Az első lemezünk is. Meghívtam az együttest Mártélyra, „alkotótáborozni”. Ott szereztük az első dalainkat. A szövegeket akkor Horváth Attila írta Budapesten. A hetvenes években a távolság nem könnyítette meg a közös munkát. Úgy dolgoztunk, hogy mi postán elküldtük neki a magnókazettára „fellalalázott” új dalainkat. Abban maradtunk, mindennap délután két órakor felhív minket a postán. Akkor ugyanis a faluban jó ha három telefon volt, a postán, a tanácsházán és a téeszirodában. Jött a hívás, és ceruzával a kézben leírtuk a szöveget, délután meg már úgy próbáltunk – idézte vissza a régi szép időket.

A zene és a szinkron jól megfér az életében

Sikereik csúcsán úgy döntöttek, egy évig nem lépnek fel, kiéheztetik a közönséget, és egy nagy bulival térnek vissza.

Rossz ötlet volt. Kiderült, a közönség azt hitte, hogy már nem vagyunk. Ott álltunk munka nélkül. A fele zenekar velem együtt elment Ciprusra pénzt keresni. Szállodákban játszottunk, napi 2×45 percet. Ez azonban a végét jelentette a régi Bojtorjánnak. Hazatértünk után megalakítottuk az Új Bojtorjánt, visszajött hozzánk Halász Judit is, vele dolgoztunk a 2000-es évek első feléig – mesélte.

Vörös Andor közben létrehozott egy hangstúdiót, ahol főleg komolyzenei felvételeket, verses lemezeket készítettek, illetve szinkronizálnak is. Most is éppen egy török sorozat magyar hangját igazította az eredeti szereplőkhöz. Persze a zene játssza továbbra is a főszerepet az életében. Több zenekar tagja, a napokban is jelent meg lemeze. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is dolgozik, ahol egy egyetemi kórus alapításával is megbízták. Különböző fesztiválokat is szervez. Néhány éve ismét összeállt a Bojtorján, fergeteges sikereket aratnak itthon és Erdélyben. Utóbbi helyen többezres koncertjeik vannak. Ceausescu idejében, amikor esténként országszerte lekapcsolták a villanyt, gyertya mellett sokan Bojtorján-dalokat énekeltek. Emiatt Andor korosztálya, de mások is, valósággal imádják a zenekart.

Kansasben díszpolgárság, a szovjeteknél állami díj

Hosszú pályafutásom során itthon és külföldön sok rangos elismerésben volt részem. Műveimben az emberi, családi összetartozás és a szükségszerű egymásrautaltság kifejezését tartom a legfontosabbnak. Talán ezért is van az, hogy a legkülönbözőbb politikai rendszerek, kormányok és eltérő társadalmi berendezkedésű országok is elismerték az előadói és szerzői munkásságomat, mind Kelet-Európában, mind az Egyesült Államokban. Zenekarommal a műfajunk összes világsztárjával felléptünk. Szerepeltünk a londoni Wembley Arénán át az amerikai országos televíziókban, a legnagyobb countryfesztiválokon, többek között Nashville-ben is, de a Közel- és Távol-Keletre is eljutottunk. Kansas állam kormányzója az állam tiszteletbeli díszpolgárává avatott, miként Mississippi Jacksonban is ugyanez a megtiszteltetés ért bennünket. Ugyanakkor Szovjet Állami Díj kitüntetést is kaptunk – sorolta az elismeréseket.

Vörös Andor mégis a karácsonykor kapott mártélyi díszpolgári címére a legbüszkébb.

Ez a kitüntetés mindennél többet jelent számomra. Egy viszonylag kisebb közösségtől kaptam, akiknek egy részét személyesen is ismerem – mondta.

Mártély tiszteletbeli egyesülete

A zenész ahol csak tudja, népszerűsíti Mártélyt.

Minden évben visszatérek ide a barátaimmal. Sokan vagyunk, hangosak is vagyunk, de a kezdeti idegenkedést az elfogadás váltotta fel. Többször is támogattuk az idősek „napközijét”, az óvodának is juttattunk játékokra, képeskönyvekre. Az irodalom szeretete miatt alapítottam meg a Mártélyi Olvasóköri Páholyt, ami nem keverendő össze a helyi olvasókörrel. Így eshetett meg, hogy Balogh Jánosné polgármestersége idején „Mártély Tiszteletbeli Egyesülete” néven egy új díjat hoztak létre, amit, úgy tudom, eddig csak a lelkes kis csapatom kapott meg. Hozzám kapcsolódik a mártélyi székelykapu felállítása is a főtéren. Sikerült rábeszélnem Kemény Győző zenész kollégámat, hogy a korábban a házánál álló kapu ott kapjon új otthont. A felirat az egyik dalunk szövegéből való: „Volt már pár utunk és sok mindent tudunk / De legfőképpen azt, hogy összetartozunk.”

Elismerések és díjak

Vörös Andor Művészet és Ifjúság Nívódíjjal, az Állami Ifjúsági Bizottság Ifjúsági Díjával büszkélkedhet. Átvehette a Magyar Kultúráért Érdemérmet, a Magyar Rádió eMeRTon díját. Kansas állam és Pearl (Mississippi állam) díszpolgára. Missisippiben A legjobb külföldi zenekar díját is megkapták a Bojtorjánnal. A zenészt Szovjet Állami Díjjal, Rankin County & City of Pearl, Deputy Sheriff elismeréssel is kitüntették. A díjai között a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje is szerepel. Legutóbb pedig Mártély díszpolgárává választották.