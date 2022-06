A jelek szerint a szabadság, a jólét és a biztonság fellegvára hamarosan felépül az Öreg Kontinensen, hiszen Brüsszelről az Ukrajnában tomboló háború és az egész földrészt fojtogató gazdasági krízis és energiaválság már lepereg. Most már itt az idő, hogy az igazán fontos kérdéssel, a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozzanak az uniós politikacsinálók – mondta interpellációjában Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) az Országgyűlés hétfői ülésén.

A képviselő jelezte, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság háza tájáról a magyar jogállamisággal szemben ismét kritikus hangokat lehet hallani. Ezért hétfőn arra kérte Varga Judit igazságügyi minisztert, hogy ismertesse álláspontját az országot ért legújabb jogállamisági kritikákkal.

Az interpellációra Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára reagált, aki elmondta, a hazánkkal szemben indított jogállamisági eljárás kapcsán épp hétfőn járt le a válaszadási idejük. Jelezte, tényekkel alátámasztott, a többi tagállam helyzetére is kivetített választ írtak, így például rámutatnak benne arra is, hogy az egy résztvevős közbeszerzési eljárások más országokban sokkal nagyobb százalékban vannak jelen, mint hazánkban, ráadásul Magyarország már tavaly döntött arról, hogy ezek mértékét 15 százalékra csökkenti. Az államtitkár leszögezte, a jogállamisági eljárásban is a béke pártján állnak, egyenlő bánásmódot kértek az EU-tól.

Hétfőn egyébként Szabó Sándor, a megye 1-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője (MSZP) is felszólalt, arra volt kíváncsi, hogy mit tesz azért a kormány, hogy a pedagógusok életkörülményei javuljanak, és ne folytatódjon a tömeges pályaelhagyás.

Szabó interpellációjára Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára reagált, aki jelezte, a baloldal a kormányzása alatt 15 ezer pedagógust küldött el, azoktól pedig, akik maradtak elvették a 13. havi bért. Rétvári jelezte, jövőre 200 milliárd forinttal jut több az oktatásra és a pedagógusok bérét is emelik, de arra kéri a baloldali képviselőket, hogy ne akadályozzák Brüsszelben azt, hogy hazánk uniós fejlesztési forrásokat kapjon, hiszen abból a pedagógusok bérét is szeretnék fejleszteni.